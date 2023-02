Kijelentették a kutatók, ekkor van szükségünk a legtöbb alvásra

A kutatók azt találták, hogy az embereknek „több alvásra lehet szükségük télen”. Míg a teljes alvásidőt tekintve egy órával hosszabb szundításra lehet szükség ilyenkor, ami egyébként statisztikailag nem túl jelentős, azonban a téli időszakban hosszabb a REM-alvás szakasza, amikor az álmok is jelentkeznek - írja a The Guardian. Ez utóbbi 30 perccel növekszik a hideg hónapokban a nyárhoz képest. Azt is megállapították, hogy az emberek kevésbé mélyen alszanak ősszel.

Javíthatsz az életminőségeden, ha az alvásigényednek megfelelően alakítod a napirendet! (Fotó: Pixabay)

A szakemberek szerint érdemes az alvási szokásokat az adott évszakhoz igazítani, a legkönnyebben úgy, hogy a sötétebb és hidegebb hónapokban korábban fekszünk le. Az egyik kutató, Dr. Dieter Kunz hozzátette, „az alvási szokásaikat, beleértve az alvási hosszt és az időzítést az évszakhoz kell igazítaniuk, vagy az iskolai és munkarendet kellene a szezonális alvásigényeknek megfelelően alakítani." A tudóscsoport 188 alvási nehézséggel küzdő személy adatait használta fel a kutatáshoz.