Érdemes lesz az égre pillantani, különleges látványban lehet részünk

Az utóbbi időben szabályosan dőzsölhetünk a káprázatos égi jelenségekben, hiszen pár napja – június 3-án – egy különlegesen szép, szabad szemmel is látható ritka együttállást figyelhettünk meg az éjszakai égbolton. Az esemény során a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a vörösen fénylő Antares közelébe került a telihold. Most is hasonló égi csoda vár ránk.

Szombaton ismét különleges látványban lehet részünk Fotó: Illusztráció - Varga György / MTI

Június 10-én pedig a Hold–Szaturnusz együttállásnak lehetünk szemtanúi. Ezúttal azonban egy kicsit korán kell kelnünk az együttállás megfigyeléséhez, ugyanis a két égitest hajnali 1 után kel fel.

A National Geographic szerint a Szaturnusz lesz magasabban, nem sokkal alatta nagyjából 3 fokkal lesz látható az 59%-os megvilágítású Hold. Kiemelik, hogy bár nem túl fényes a Szaturnusz, a közelben nincs hasonló csillag, így nem lehet összetéveszteni semmivel sem.