A guruló dollárokból Karácsony nagyot markolt

Újabb 50 oldalas dokumentumot oldottak fel a dollárbaloldal külföldi támogatásának titkosításról, amelyből kiderült, milyen úton jutott külföldi pénz a balliberális oldalhoz. Karácsony Gergely korábban azt állította, hogy ő semmit sem tudott a hozá köthető mozgalom finanszírozásáról, de most kiderült, hogy 500 milliót kapott külföldről a 99 Mozgalom.

Márki-Zay Péter, bukott baloldali kormányfőjelölt még tavaly szólta el magát, hogy 500 millióba került Karácsony Gergely kampánya, amelyet a 99 Mozgalmon keresztül finanszíroztak. Az akkor még miniszterelnök-jelölti ambíciókat dédelgető főpolgármester mindezt végig tagadta, ahogyan azt is, hogy jutott volna hozzá külföldi pénz, mikroadományokról beszélt.

A Nemzeti Információs Központ most nyilvánosságra került jelentéséből azonban kiderül: csupán egy párbeszédes politikus, Perjés Gábor fizette be a 99 Mozgalom több mint 500 millióját forintban, angol fontban és euróban, összesen 19 tételben. Az erről szóló kimutatás alább látható:

FORRÁS: ORIGO

Magyarul: semmiféle mikroadomány nem érkezett, egy párbeszédes politikus fizette be a vélhetően külföldről kapott pénzeket több tételben a 99 Mozgalom számlájára.

Így ér össze az Action for Democracy és Karácsony szervezete

Karácsony Gergely mozgalmát is támogatta az az Action for Democracy, amely több százmillióval támogatta Márki-Zay Péter mozgalmát.

MÉG JÚNIUS KÖZEPÉN IS ÉRKEZETT TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL, TÖBB SZÁZ MILLIÓS ADOMÁNY –ezt maga Márki-Zay Péter jelentette be tavaly augusztus közepén.

A volt miniszterelnök-jelölt arról is beszélt az interjúban, hogy ennek a segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit. Elmondása szerint az adomány egy tételben érkezett, sok donátortól sok adomány. Ezt azonban egyetlen szervezet gyűjtötte össze, hogy aztán a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára több tételben utalja át: az Action for Democracy.

ÉS EZEN A PONTON ÉRNEK ÖSSZE A SZÁLAK: EZ AZ A SZERVEZET, AMELYIK EGY IDEIG TÁMOGATOTTKÉNT TÜNTETTE FEL A KARÁCSONY GERGELY-FÉLE KILENCVENKILENC MOZGALMAT IS.

Márki-Zay augusztus 27-én beszélt a mozgalma számlájára érkező tengerentúli támogatásokról, amiből aztán országos botrány kerekedett. És még mielőtt bármilyen hír napvilágot látott volna Karácsony mozgalmának finanszírozásával kapcsolatban, az Action for Democracy pár nappal később, szeptember 1-jén sietve közölte, hogy sosem támogatták a Kilencvenkilencet.

EZ PEDIG LEGINKÁBB EGYFAJTA ELŐREMENEKÜLÉSNEK TŰNT, AMIBŐL AZ IS KÖVETKEZIK, HOGY JÓ ESÉLLYEL UGYANAZOK A NEMZETKÖZI KÖRÖK ÖNTÖTTÉK A PÉNZT KARÁCSONY ÉS MÁRKI-ZAY POLITIKAI HÁTORSZÁGÁBA.



Furcsa vagyongyarapodás Perjésnél

Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom egy törökbálinti luxusingatlanba volt bejelentve. A környéken volt egyébként háza Tóbiás Józsefnek és feleségének, Rába Tímeának is.

Sokan ezt a környéket a magyar Beverly Hillsként emlegetik. Az ingatlan részbeni tulajdonosa Perjés Gábor, aki Karácsony régi harcostársa, II. kerületi baloldali képviselő. Ő az, aki efizetett több mint 500 milliót Karácsonyék mozgalmába.

Perjés 2019 őszén került be a II. kerületi képviselő-testületbe a baloldali pártok támogatásával. A politikusnak ettől kezdve kellett vagyonnyilatkozatot leadnia. A 2019-es nyilatkozatában arról írt, hogy felerészben tulajdonosa egy 188 négyzetméteres és egy 47 négyzetméteres II. kerületi öröklakásnak. Mindezeken felül a teljes tulajdonában állt egy 5400 négyzetméteres szántó is Szőlősgyörökön.

AKKOR SEMMILYEN MEGTAKARÍTÁSA NEM VOLT.

235 ezer forintos bruttó jövedelme volt az Országgyűlés Hivatalától, valamint az Uniclub Kft. 60 százalékát tulajdonolta.

Perjés a 2020-as vagyonnyilatkozatában már nem tüntette fel a két budai lakását, amiben felerészben volt tulajdonos korábban. Ezzel szemben megjelenik az ominózus törökbálinti ingatlan. A nyilatkozatból kiderül, hogy azt 2019-ben vette, és 3/8-as tulajdoni aránnyal van bent az ingatlanban. Az észszerűség alapján pedig a két budai lakást, amiben felerészben volt tulajdonos, azt pedig eladta. Az utóbbi folyamat nincs leírva a nyilatkozatban, erre csak következtettünk.

A nyilatkozatban szerepel, hogy 2 milliós megtakarítása keletkezett Perjésnek a korábbi évhez képest, és a szőlősgyöröki szántója is megmaradt. Mindezek mellett bruttó 127 ezer forintot kapott a Párbeszédtől havi szinten tanácsadásért, valamint havi bruttó 105 790 forintot azért, mert felügyelőbizottsági elnök. Az Uniclub Kft.-ben továbbra is 60 százalékos tulajdonosi részt képviselt.

Most nézzük is, mit kell tudni az Uniclub Kft.-ről?

A céget még 1990-ben hozták létre, Perjés Ivett Júlia alapította. Perjés Gábor 2008. május 29-én jelent meg a cégben úgy, mint 50 százalék feletti tulajdonos. A cég székhelye 2020 januárja óta a törökbálinti luxusingatlanban van, korábban pedig Szőlősgyörökön volt a fióktelepe, ahol Perjésnek egyébként szántója van.

A CÉG ELMÚLT ÉVEKBELI PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYE MEGLEHETŐSEN SZERÉNY VOLT.

2018-2020 között az adózás előtti eredménye folyamatosan mínuszban volt. 2017-ben pedig egy több mint 400 ezer forintos adózás előtti eredményt látunk. A cégben jelenleg nulla főt alkalmaznak, tehát senki után nem kellett adót és járulékot fizetniük.

Furcsa ingatlanszerzés Törökbálint elit negyedében

Az ingatlan.com hirdetései szerint a Törökbálint-Tükörhegyen 2-300 millió forintba kerül egy olyan villa, ahová a Kilencvenkilenc Mozgalom be van jegyezve. Persze több mindentől függ az ár; ha az ingatlan luxuskategóriás, akkor 300 millió forintnál is többe kerülhet.

A képen látható ingatlanba van bejegyezve a Kilencvenkilenc Mozgalom. Ebben az ingatlanban élhet Perjés Gábor, a mozgalom vezetője is

FORRÁS: ORIGO

Érdekességek

Perjés tehát 2019-ben eladta a két budai lakását, amiben felerészben volt tulajdonos, tehát a vételáron is osztoznia kellett. A két budai lakásért, abban az esetben is, ha prémium kategóriás is volt, nehezen kaphatott több száz millió forintot. Ha pedig Perjés vagyonnyilatkozatából indulunk ki, akkor jelentős jövedelme és megtakarítása sem volt 2019-ben, amikor megvette a törökbálinti ingatlant. Ráadásul az Uniclub Kft., amiben 60 százalékos tulajdonos volt, évek óta csak veszteséget termelt.