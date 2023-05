„Minden nap elmondja, hogy meg fog gyógyulni" – kísérleti gyógyszer győzheti le Zsolt daganatos betegségét

A fiatal focista nem adja fel a labdarúgásról szőtt álmait

Zsolt hatalmas küzdelmeken van túl, álmait mégsem adja fel. Bár az egyetemi tanulmányait már informatika és pénzügy szakon kezdené meg, a foci örök szerelem marad számára, és még mindig hisz benne, hogy egyszer profi labdarúgó válhat belőle. Rendszeresen követi a mérkőzéseket televízión keresztül is, és arra gondol, hogy most ő is ott lehetne a pályán kortársaival. „Minden nap sír a fájdalom és a sors miatt, de ez az összefogás pluszhitet ad neki. Minden nap elmondja nekem, hogy meg fog gyógyulni, én pedig hiszek benne” – emelte ki Zoltán, aki a diagnózis után egy focilabdás kulcstartót ajándékozott öccsének, hogy az adjon neki erőt a nehéz pillanatokban.