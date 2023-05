Németh Lajos elárulta: ennyit kell még várni az igazi, napfényes tavaszra

Semmi jóval nem kecsegtetnek a következő napok, tovább folytatódik a hűvös, esős, zord idő. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hétvégén átmenetileg bár csökkenni fog a felhőzet, még így is kiadós esőre számíthatunk. A hőmérő higanyszála maximum 19 fokra emelkedhet fel, a keleti szél pedig erős marad.

Egyelőre várat magára a tavasz Fotó: Pixabay

Hasonlóan hűvös időre számíthatunk vasárnap is, mivel jelentős mennyiségű csapadék hullhat a hét utolsó napján is. A délkeleti szél erős marad a hét utolsó napján is. Ami a jövő heti időjárást illeti, a hét első két napja sem ígér semmi jót. Hétfőn és kedden továbbra is marad a borongós idő, és többfelé újabb kiadós esőre, záporra lehet számítani. Néhol zivatar is kitörhet. Délutánonként 10–15 fok közötti értékeket mérhetünk majd.

Szokatlannak nem szokatlan, a helyzet az, hogy az idei tavasz elegendő csapadékot hozott a mezőgazdaságnak, most már inkább a napfényre, a melegre lenne szüksége mind az embereknek, mind az állatvilágak

– mondta a Metropolnak Németh Lajos.

A meteorológus szerint a tartós napsütésre a hétvégén, és még a következő héten se lehet majd számítani. Mint mondta, május közepén Magyarországon általában 23-24 fokos hőmérséklet szoktak mérni maximum. Ami az időjárást illet, a szakember szerint a jelenlegi hőmérséklet leginkább az előmedárdhoz hasonlít.

A mostani csapadékos időjárás egyetllen előnye, hogy nincs fagy, a hátránya ugyanakkor a napfény hiánya, ami már nagyon kéne a növényeknek. A szakember szerint Dél-Európában és Olaszországban az átlagosnál is csapadékosabb időjárás van ezekben az napokban.

A zord, hűvös időjárást jól jelzi, hogy még Spanyolországban, Barcelonában is csak 18 fok van, ami az átlagosnál jóval hűvösebbnek mondható

– húzta alá.

Nyárra visszatérhet a forróság Fotó: Pixabay

A szakember szerint jelenleg csak Törökországban és Görögországban van talán az átlagosnál valamivel jobb idő. 1958-ban ezen a napon Magyarországon 35 fok is volt, ahhoz képest ez a mostani zord időjárás nagyon különös.

Biztatásként annyit mindenféleképpen elmondhatunk, hogy bőven lesz része az embereknek melegben a nyáron

– zárta szavait reménykedve.