Megtalálták a kispesti gyermekorvost, de hová tűnhetett az idős asszony

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, május 23-án éjfél és reggel hat óra között a XIX. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozott Halmágyi Mária, nyugdíjas gyermekorvos. Az idős asszony évekig Pestszentlőrincen, a Béke téri gyermekrendelőben praktizált, sokak szeretett doktornénije volt, egészen nyugdíjba vonulásáig – írja az ittlakunk.hu 18. kerületi honlapja. A doktornőt a rendőrség is kereste és az egész praxisa aggódni kezdett érte, hamarosan pedig az egész internetet ellepték az asszonyt kereső posztok. Az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldal azonban jó híreket jelentett be: a doktornőt megtalálták.

Fotó: 18.kerulet.ittlakunk.hu

A Honvéd Kórházba szállították a gyermekorvost

Jó hírünk van! A május 23-án Budapesti otthonából eltűnt gyermekorvost, Halmágyi Máriát megtalálták, mint kiderült a Honvéd kórházba szállították be, de szerencsére nem esett baja és már újra családjával van. Köszönjük mindenkinek a segítséget

– írja az E.Sz.K Hungary posztjában.

Bár az asszony már meglett, a rendőrség oldalán még továbbra is szerepel az eltűnt személyek között. Aggodalomra azonban semmi ok: Halmágyi doktornő előkerült.

A rendőrség is kereste sokak szeretett gyermekorvosát Fotó: police.hu

„Hová lettél, drága Mária?"

A doktornőért eltűnése óta rengetegen aggódtak. Számos volt betege, vagy annak szülei osztották meg a rendőrségi hírt és írtak aggódó kommenteket. A hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódott, hogy Halmágyi Mária egy különleges gyermekorvos volt, aki nagy köztiszteletnek örvendett a környéken.

A doktornő megtalálása előtt egy magának anonimitást kérő forrás így nyilatkozott a Metropolnak róla:

Nagyon jó lelkű, jó szívű hölgy a doktornő. Mindig segítő szándék jellemzi a természetét. Mindig mosolygó, vidám embernek ismertem meg. Nagyon jó és elismert gyermekorvos volt, de már nagyon hosszú ideje nyugdíjba vonult. Imádkozom, hogy megtalálják élve!

– nyilatkozta, imája pedig meghallgatásra talált, hiszen Halmágyi doktornő épségben előkerült. Ahogy azt a Bors kiszúrta, számos kedves hozzászólás található a doktornőt kereső posztok alatt, melyekből kirajzolódik, hogy a kerület egy emberként aggódott a kórházba kerülő gyermekorvosért.

„A kedvenc doktornénim volt, amikor kicsi voltam. Mindig kaptam tőle egy, vagy több matricát. Nagyon de nagyon hiányzik, kedves volt mindenkivel. Remélem, hogy jól van és minél hamarabb előkerül"

– írta az egyik megrendült hozzászóló, aki gyermekkora óta ismeri Halmágyi Máriát. Most azonban végre mindenki megnyugodhat. A doktornő jól van és most már a családjával lehet, biztonságban.