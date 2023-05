Még mindig tart a 4,3 milliárd forintos per – A 27 áldozatot követelő Hableány-tragédiára emlékezünk – Galéria!

A túlélők örökre magukon viselik majd a baleset nyomait

A 2019. május 29. óta eltelt idő sem lehetett elegendő ahhoz, hogy a Hableány-katasztrófa túlélői feldolgozzák a velük történteket és szeretteik elvesztését. Ez nem csoda, hiszen nemcsak az ő életük került veszélybe, hanem végig kellett nézniük szeretteik halálát, és napokat, heteket kellett várniuk arra, hogy megtalálják és eltemethessék rokonaikat. Öten most tagjai annak a perközösségnek, amely összesen 4 milliárd forint kártérítést követel a Viking és a Hableány üzemeltetőjétől.

Egyes túlélők több családtagjukat is elvesztették

Egy asszony a lányával, a nővérével és a bátyjával szállt fel a Hableányra azon a végzetes estén. Testközelből élte át mind bátyja, mind nővére elvesztését. Emlékük azóta is kísérti, azzal a tudattal együtt, hogy karnyújtásnyira tőle vesztek a folyóba, és ő nem tudott rajtuk segíteni.

Nővérével a legjobb barátnők voltak, három perc sétára laktak egymástól és egy helyen dolgoztak. Bátyjával szintén napi kapcsolatban álltak, az életük minden történését megosztották egymással.

Sikolyok hangját vitte a víz

Az asszony lánya is a felszínre evickélt. Amikor felbukkant a hullámokból, egy nő odaszólt neki: „Fogd meg!”, és segített felkecmeregni az életet jelentő mentőövre. Együtt kapaszkodtak, és a lábukkal hajtották magukat. Rendőrségi vallomásában a lány elmondta: közvetlenül a baleset után észrevettek egy másik hajót, ami elől menekülniük kellett. Egy ideig még hallottak segélykiáltásokat, amelyek fokozatosan elcsendesedtek. Végül kihúzták őket egy mentőcsónakba, egy harmadik túlélővel együtt. A lány szerint az is egy óriási csoda, hogy ők heten megmenekültek.

Rokonaikat a Duna távolabbi szakaszánál találták meg, hetekkel a baleset után. Annyi időt töltöttek a vízben, hogy testük a felismerhetetlenségig torzult. Így nem tudták hagyományos koreai szertartás szerint eltemettetni őket, hamvasztani kellett.

Folyamatos bűntudat gyötri a túlélőket

A testvérei halála miatt érzett gyász az asszony számára feldolgozhatatlan. Folyamatos bűntudat és önvád gyötri. A baleset óta pszichikai problémákkal küzd, súlyos alvás- és evészavartól szenved, vízfóbiája alakult ki, és folyamatosan kísértik a baleset szörnyű képei, melyektől soha nem szabadulhat.

A lány súlyos önváddal és bűntudattal küzd, mivel ő javasolta a családnak a magyarországi utazást. Nem sokkal előtte a nagybátyja agyi infarktust szenvedett, és ő biztatta arra, hogy felépülését egy emlékezetes utazással ünnepeljék meg. Nagynénjét, aki lányaként szerette őt, szintén ő győzte meg, hogy tartson velük. Amiatt is gyötrődik, hogy úgy érzi: az utazás megszervezésével végső soron megfosztotta szüleit, fivérét, nagybátyjait és unokatestvéreit attól, hogy teljes családban élhessenek.

Ekkora összegről még nem döntöttek magyar bíróságon

2023. április végén újabb károsultat hallgatott meg a bíróság a 4,3 milliárd forintos kártérítési per kapcsán. Folytatódott ugyanis a hajókatasztrófa áldozatai, hozzátartozói és a hét túlélő kártalanítása miatt indult polgári per. A kártérítési per tavaly januárban, a távmeghallgatások sora 2022. szeptemberében kezdődött. Máig a felpereseknek mintegy felét sikerült meghallgatni. A várakozások szerint a polgári per még hosszú hónapokig, de akár évekig is eltarthat.