„Szegény csak új családot, otthont keresett magának" – az egész ország a svájci szürke farkast siratja, népharag zúdult a vadászra

A jeladóval felszerelt svájci szürke farkas tavaly indult el Graubünden kantonból és keletre tartott, hogy párt keressen magának. A farkas Magyarországot is elérte, az állatvédők pedig folyamatosan követték az útját és vigyáztak rá. A farkas Dunántúlról a Naszályon át egészen Nógrád megyéig jutott békében és nyugalomban, amikor végül Borsod megyében lelőtték. Az amatőr vadász állítólag kutyának nézte az állatot és Hidasnémetinél kilőtte.

A szürke farkas még nagyon fiatal állat volt, aki épp társat keresett. Fotó: Boon.hu

A vadász eldicsekedett tettével: most gyilkosnak tartják

A Boon.hu úgy tudja, egy nyíregyházi vadász lőhette ki a svájci, jeladós farkast. A vadásznál házkutatást tartottak, és több, természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak. Az AcNews értesülései szerint a vadász azzal bukott le, hogy a tettével eldicsekedett a társainak. Állítólag, miután kilőtte az állatot és rájött mekkora hibát követett el, levette az állatról a jeladót és azt a Hernád folyóba dobta.

A hír az egész országot megrázta, hiszen sokan szurkoltak a magányosan barangoló farkasnak, hogy elérje célját, társat találhasson magának és letelepedjen. Volt, aki már a kezdetektől nyomon követte az útját és egész rajongó tábora alakult ki az országban. Így nem csoda, hogy botránytól zeng az ország, amióta kiderült, hogy Magyarországon pusztult el az állat, vadász keze által. Sokan úgy vélik, hogy a vadász börtönt érdemelne.

Szégyen. Egy ilyen ritka fajt kilőni. És nekik már csak szakmából adódóan tudniuk kellett, hogy ez veszélyeztetett ritka fajta. Tényleg az embert a sírás fogja el szegény farkas miatt

– írta az egyik kommentelő, akinek véleményét sokat osztják. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Az ilyen nem vadász, hanem gyilkos. Remélem börtönbe kerül!"

A szürke farkas hazánkban védett állat. Fotó: pixabay

Sokan féltették az állatot, ahogy megtudták, hogy átlépte a magyar határt

Sajnos nekem már akkor volt ilyen érzésem mikor belépett az országunkba, hogy nehogy baja legyen szegénykémnek. Szurkoltam, hogy tovább mehessen és megtalálja párját, amiért elindult. Szegény csak új családot, otthont keresett magának. Letöltendő büntetést érdemel az, aki ilyet tett ezzel a szegény állattal

– jegyezte meg az egyik hozzászóló. A legtöbben egyetértenek vele, és megírták, hogy mind aggódni kezdtek, amikor magyar erdőket barangolt be az állat, nehogy megtörténjen a baj.

„Rengetegen a szívünkbe fogadtuk amikor tudomást szereztünk a létezéséről! Nemrég hírét kaptuk, hogy lehet szerelembe esett - még inkább vártuk, hogy itt íródjon tovább a svájci kölyök története...Most ettől megfosztott minket egy embernek nem nevezhető lény, mert neki útban volt a mi farkasunk" – írja egy másik kommentelő. Mások egyenesen megjegyzik a vadásszal kapcsolatban: „Szégyent hozott ránk!"

A farkas hazánkban védett állat. Engedély nélküli elejtése, károsítása, zavarása bűncselekmény, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Egy nyíregyházi amatőr vadász lőhette ki a farkast, akinek Borsodban is van ingatlana. Fotó: Pixabay

Petíciót indítottak a vadász tette ellen

A vadász tette valóságos lavinát indított el az állatvédők és a civilek körében is. Sokan úgy vélik, hogy letöltendő börtönbüntetést kell kapjon a farkast kilövő vadász, mely érdekében petíciót is indítottak.

A petíció szövege így fogalmaz:

Ne legyünk következmények nélküli ország. Az az ember, aki egy nemzetközi figyelem által követett, minden országban fokozottan védett, többezer kilométert bejárt nagyszerű állatot tudatosan elpusztít, ne úszhassa meg büntetlenül. Érezze a tettének a súlyát. És a büntetése legyen intő példa mindenki másnak is, aki védett és fokozottan védett állatokat gyilkol.

„Ezért azt kérjük minden, az eljárásban résztvevő és majd ítéletet hozó hatóságtól és bíróságtól, hogy a tettes kapja meg a kiszabható maximális büntetést. És az ne csak felfüggesztett, de ténylegesen letöltendő börtönbüntetés legyen. Egy ilyen ítélet, túl azon, hogy a tettes megbűnhődik a tettéért, intő jel lehet más, hasonló szándékú emberek számára is, és legalább minimálisan javíthat hazánk reputációján, amellyel az ország kifejezheti, hogy hangsúlyosan nem ért egyet ezzel a barbár tettel" – írják a petícióban.

A farkastetemet továbbra is keresik

A legfrissebb információk szerint búvárok hozták a felszínre a Svájcból Borsodig vándorolt farkas nyakörvét, melyet be tudtak mérni a hatóságok. A tetemet azonban még nagy erőkkel keresik. A farkas kereséséhez olyan speciális kutyákat vetnek be a szlovák-magyar határ mentén, amelyek az elásott farkastetemeket is megtalálják – tudta meg a kisalföld.hu.