Nem engedik kint játszani gyerekeiket a rémült szülők, bármikor meghalhatnak

Aggódnak az angliai Norwich külvárosának, Thorpe Hamletnek a lakói, mivel január óta négy hatalmas kráter jelent meg a környéken. A hatalmas víznyelők miatt otthonok, autók és családok kerültek veszélybe.

Óriási károkat okoztak már a víznyelők / Fotó: Illusztráció (Pixabay)

A második világháború után meszes földre épült környéket a tél folyamán heves esőzések sújtották, amelynek eredményeként félelmetes repedések és 2,5 méter mély kráterek keletkeztek – számolt be róla a Daily Mail.

Egyes víznyelők még a fákat is kidöntötték, több helyen pedig az épületek kezdtek el repedezni az instabil talaj miatt. Néhány megrongálódott falat elővigyázatosságból le is bontottak.

A helyiek szerint az első kráter január 25-én keletkezett, a körülmények azonban napról napra rosszabbodnak. Néhány rémült szülő már a gyermekeinek sem engedi, hogy kint játszanak, mivel életveszélyes. A 39 éves Shirwan Saed a fiának azt is megtiltotta, hogy az omladozó utakon biciklizzen.

A hatéves fiam, Ara kint szokott biciklizni, mindig figyeljük az ablakból, és eddig azt hittük, hogy biztonságban van. Mostanra viszont egy nagy víznyelőt látunk csak, körülötte pedig egy biztonsági kordont. A lyuk ráadásul napról napra nagyobb lesz. Túl kockázatos, hogy kiengedjük játszani

– mondta az aggódó szülő.

Mindenkit elköltöztethetnek

Több veszélyeztetett lakónak arra is fel kell készülnie, hogy elköltöztetik őket az otthonukból, amíg a problémát meg nem oldják. A fogyatékkal élő Toni Yallopnak és a férjének is felajánlották, hogy költözzenek el, miután az ő kertjükben is megjelent egy víznyelő, ami már elnyelt egy egész fát. Az új hely viszont nem lenne megfelelő, mivel a nő mozgássérült.

A brit Országos Egészségügyi Szolgálat dolgozója, Terri Hall elmondta, már a kutyáját sem meri szabadon engedni, mivel fél, hogy beleesik az egyik kráterbe.