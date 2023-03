Osváth Zsolt az iskolai botrányról: Minden ilyen mocsok képével kiplakátolnám a metróaluljárókat!

Ebben az esetben nemcsak a kor, hanem az alá-fölé rendelt viszony is aggályos, ami még felnőtt korban sem teljesen oké. Itt ugyanis mindig van egy kérdőjel, hogy biztos józan és befolyásolásmentes döntést tudott hozni az alárendelt fél? Az óbudai tanárasszisztens efebofíliája – hogy a 15–19 éves kor közötti fiatalokhoz vonzódik szexuálisan – önmagában is furcsa. Ráadásul az illető potenciálisan közvetlenül érintkezik, az általa prédának tekintett korosztállyal, akiknek többsége még egyáltalán nem érett. Legalábbis mentálisan nem, az biztos. Az, hogy a nyolcadikosok a pornhubra recskáznak az nem jelent szexuális érettséget. Ez az illető nagy nyilvánosság előtt reklámozta ezt a perverzióját a TikTokon. Ez további probléma, mellesleg rendszeresen jelenik meg élő adásban, hiányos öltözetben takarít, amit a diákjai láthatnak. Hát, hogy mondjam, ez így még egy szép férfi teste esetében is probléma.