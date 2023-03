Itt egy jó tanács a Kosnak: a humor sok mindenen segít

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Próbálja meg több humorral felfogni a dolgait. Az élet nehézségei néha csak arra valók, hogy kicsit megálljon, és megvizsgálja, vajon valóban mindent jól csinált-e. Koncentráljon az emberi kapcsolataira! Barátkozzon!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Váratlan ajánlatot kaphat csütörtökön, hirtelen nem is tudja, mit kezdjen vele. Egyelőre semmit. Jobb, ha még alszik rá egyet, mielőtt kimondaná a döntését. A mérlegeléshez egy barát tanácsait is kikérheti.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hiába lát bele ön valamit valakibe, ha az nem akar tudomást venni erről. Gondolhatja ön ugyan, hogy az illető félreismeri magát, ezzel még nem oldotta meg a problémát. Lehet, hogy mindnyájan csak féligazságokat birtoklunk.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán ha kedvesebben közeledne a párjához, nem kellene annyit morogniuk egymásra. Mindenki vét valamiben, de a kulcs a megbocsátás. Próbáljon meg úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Csütörtökön legyen nagyvonalú az érzelmekben is!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Figyeljen jobban az egészségére! Már régóta bujkálhat önben valami, és csak arra vár, hogy ön túlhajszolttá, idegessé és legyengültté váljon. Ne adjon esélyt a náthának, erősítse testét-lelkét sporttal, jó ételekkel, vidámsággal!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A munkahelyi sikerekért csütörtökön jobban meg kell küzdenie, mint azt az utóbbi időszakban megszokta. Ne keserítse el a kihívás, a végén még örömét is leli az erőpróbában. Olyan tehetségét használhatja, amiről eddig sejtelme sem volt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerettei is észrevehették, hogy változásokon megy keresztül az utóbbi időben. Már nem puszta fogadkozás az elhatározása, valóban mély, gyökeres változások zajlanak lelkében. Ennek ma fontos tanújelét adja. Valamire másképp reagál, mint eddig, amivel meglepi a környezetét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A jövőjére vonatkozó terveket fontolgat, és bár a családtagjai, barátai folyton folyvást lebeszélnék, ön semmiképp se adja fel az álmait! A kitartása, a hite hamarosan igazolni fogja önt. Csütörtökön is fontos lépést tesz ez ügyben.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csend és békesség jellemzi a csütörtököt. Talán kicsit túl nagy is ez a csend és nyugalom: ön folyton a telefonját lesi, hogy mikor csörren már meg. Ne várjon a hívásra, hívja ön azt, akivel a legjobban szeretne már beszélgetni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Könnyebben megoldást találhat a problémáira, ha ma nem is annyira saját magára koncentrál. Ha a mások bajával kezd el foglalkozni, akkor hamarosan belátja, hogy az öné nem is olyan nagy baj. És mellesleg meg is oldódik.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hiába szeretné elkerülni, csütörtökön olyasvalakivel hozza össze a sorsa, akit leginkább látni sem szeretne. Esetleg megpróbálhatja láthatatlanná tenni magát, de ha ez nem megy, próbálja meg megúszni néhány semmitmondó szóval.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazi jótét lélekként viselkedik, szeretne mindenkin segíteni, aki csak az útjába akad. De csak addig menjen el a jótékonykodásban, ameddig még valóban futja az erejéből. Ne vállalja túl magát!