Vigyázat! Kellendő a dísztárcsa, egyre több kerületben lopják

Aggasztó hírek érkeztek Ferencvárosból hétfőn reggel. Egy férfi beszámolt róla, hogy vasárnapról hétfőre virradóra ellopták mind a négy dísztárcsáját, és saját bevallása szerint több autó is hasonlóan járt a környéken. Az incidenssel kapcsolatban a rendőrség is kivonult a helyszínre. Csupán pár nappal ezelőtt számolt be róla lapunk, hogy Angyalföldön is eltulajdonítottak néhány dísztárcsát februárban.

Ismeretlenek lopják a dísztárcsákat Budapesten Fotó: Kristi Blokhin/Shutterstock

A Ferencvárosban pórul járt férfi a kerület egyik legnagyobb Facebook-csoportjában figyelmeztette a környéken élőket a veszélyre.

Kedves lakók! A tegnap este folyamán több autóról is beleértve a sajátomat is ellopták a dísztárcsákat! Rendőrségnek jelentve lett, valamint ki is jöttek a helyszínre! Az eset az Epreserdő utcán történt! Mindenki, aki a környéken parkol érdemes rá néznie az autójára, valamint ha ott is történt bármilyen károkozás akkor azt jelenti

– írta bejegyzésében a károsult férfi.

A Metropol felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot a ferencvárosi esettel kapcsolatban. Ők arról tájékoztatták lapunkat, hogy „szabálysértési eljárást indítottak az ügyben.”

Mindenkit arra buzdítunk mi is, hogy ha bármilyen alkatrészét lopják el az autójának, mindenféleképpen értesítse róla a hatóságokat, mert ebben az esetben tudnak intézkedni és megakadályozni, hogy a jövőben másokat is megkárosítsanak az elkövetők.