Online társkeresés? A Halak jegy szülöttének ma bejöhet

2023. február 25.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton talán magányosnak érzi magát, és ez még akkor is így lehet, ha egyébként rengeteg ember veszi körül. Pedig nincs oka a bánkódásra. A Vénusz is a jegyében jár, és sok szerencsét jelez. Szóval, éljen a lehetőséggel és közeledjen a többiek felé. Nyissa meg a szívét!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Végre döntenie kellene egy érzelmi természetű ügyben, de most már hosszabb ideje csak halogatja ezt a döntést. Legalább beszéljen róla valakivel, mert néha a magába fojtásnál még az is jobb, ha kiabál.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Talán új partnert, vagy csak emberi kapcsolatokat keres, s szerencsére erre szombaton bőven adódik alkalom. Persze, csak akkor, ha kimozdul a négy fal közül. Legyen ugyanakkor óvatos! Sokféle emberrel találkozhat ma, de azért kezelje fenntartásokkal az új ismeretségeket.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton a szerelem kerül a középpontba. A napi horoszkóp szerint az érzelmi élete ugyanis magas hőfokra emelkedhet, amit annak is köszönhet, hogy képes voltál változtatni a hozzáállásán. Például a gyanakvásán... Rájön arra is, hogy a régi csalódás már a múlté.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton különösen romantikus hangulatba kerül, és a szokottnál is nagyvonalúbban viselkedhet. Jól teszi, mert amit ma a szeretteiért tesz, minden szempontból megtérül. Nem anyagi formában persze, hanem annál sokkal tartósabb lehetőségben: a szeretetben.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Résen kell lennie szombaton, mert valaki rossz tanácsot adhat önnek. Szerencsére, önben megvan a kellő mérték, és el tudja dönteni, hogy megfogadja-e a javaslatot, vagy sem. Részben talán igaza van az illetőnek, de a megoldás mégsem helyes. Bízzon inkább a saját megérzéseiben!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kisebb viszályra kerülhet sor a családban szombaton, és már megint önnek kell elővenned a taktikai érzékét, hogy a vitákat elsimíthassa. Nem is tehetne most máshogy: ön van a középpontban, az érzelmek kereszttüzét így ön sínylené meg legjobban...







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szép napot jeleznek a bolygók. Valaki sokat gondol önre. Lehet ő az egykori szerelme, vagy jó barátja, aki gondolatban önnel tölti a napot. Ne lepődjön meg, ha összefut vele. Ha így történik, az azért van így, mert még dolguk van egymással...







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha valaki nem kér a tanácsaiból, akkor nem tehet mást, mint kihúzza magát, és nagyvonalúan a megjegyzéseket is visszatartja magában. Az most különösen rosszul sülhet el, ha mások párkapcsolatába, a gyereknevelésbe szólna bele. Gondoljon arra, hogy fordított helyzetben ez önnek sem esne jól.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton váratlan meghívást kaphat valakitől, akivel hosszabb ideje nem is találkozott. Bármilyen meglepőnek tűnik, fogadja el a meghívást, de ne egyedül menjen el! Vigye magával a párját is! Főleg akkor, ha emiatt családi programot kell lemondania. Így a vitákat is megússza.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Céljai megvalósításához most társa is maximálisan partnere lehet. Mély értelmű, okos tanácsaira jó lesz nagyon is odafigyelnie. És ráadásul a kémia is működik önök közt. Szóval nincs oka panaszra.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Túlságosan leterheli magát szellemileg, idegileg. Szombaton használja ki az alkalmat és mindenképpen változtasson ezen! Kiránduljon, sportoljon, mozogjon annyit és azt, amihez kedvet érez és pihenjen. Ha szingli, ma érdemes online társkeresőn ismerkedni.