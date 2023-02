Kedves idegen lép be az életébe ezeknek a csillagjegyeknek

2023. február 26.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valamilyen téren mostanság háttérbe szorítottnak, meg nem értettnek érzi magát. Mindez azonban csak haladék, hogy felkészülhessen a majdani nagy kiugrásra, a tervek beérésére. Addig is még volna mit végiggondolnia. Legyen türelmes, kitartó, ez az erőssége is!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Régebben nagyon örült volna annak a népszerűségnek, ami most körülveszi. Most inkább a párkapcsolata lenne fontos, de annyira előtérbe kerülhet most, és annyian keresik meg, hogy erre ma csak kevés idő marad.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma fontos felismerései lesznek. Ráébred, hogy mit kell tennie azért, hogy az érzelmi biztonságot, nyugalmat megtalálja. Emelkedett, pozitív hangulat jellemző az estéjére is.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Önre amúgy is jellemző, hogy minden kapcsolatában a háttérben megbújó érzelmeket keresi. Ma valójában nem is nagyon kell keresgélnie, mert ezek most a felszínre is bukkannak. Érdemes átbeszélni, ami most előjön.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az apróbb háztartási munkák nagyon felhalmozódtak az utóbbi időben. Sok kicsiség, de már frusztráló az elmaradás. Szánja a mai napot rá, hogy végezzen mindennel. Induljon tiszta lappal a holnap!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Nap a Halak jegyében jár. A szeretet érzése segíti, hogy megbocsátó és megengedő legyen. Ezzel átértékelhet, átértelmezhet, és végül, csodálatos módon megváltoztathat bizonyos párkapcsolati tendenciákat.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kerülje a további vitákat! Mielőtt megint kiosztaná a társa valami nagy „vétségért”, vegyen egy nagy levegőt, és inkább ne mondjon semmit. Ha tovább tud menni az önuralomban, akkor elérheti, hogy a másik magától korrigál.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A kósza véletlen összehozza valakivel, és ön nagyon izgalmasnak találja a találkozást. Nem kell sokáig várnia a folytatásra. Egy ismerőssel viszont komoly és heves vitája lehet, mert önt bosszantja az arroganciája.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Élvezi a baráti társaságot, és a történéseket a közvetlen környezetében. Ha nem akarja kenyértörésre vinni a dolgot a párjával, akkor igyekezzen őt is bevonni a társasági életbe. Különben egyrészt kitaszítottnak érezheti magát, másrészt alkalmat ad ön is másoknak, hogy önre „vadásszanak”.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Vénusz, a szerelem, öröm bolygója a Kos jegyében jár. Most nagyon is nyitottá válik a szerelemre, és sokkal könnyebben osztja meg az érzéseit, mint eddig. Ha szingli, igazán jó alkalom ez az ismerkedésre.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Érdekes nap lehet a mai a szerelemben. Olyan oldaláról mutatkozhat meg ön előtt a párja, amit eddig nem ismert. De ettől csak még jobban tiszteli, szereti. Ha önre bíznak egy titkot, el ne árulja, még véletlenül se!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma szüksége lesz az élettapasztalatára és jó emberismeretére ahhoz, hogy el tudja dönteni, kinek is van igaza, egy ismerősei között kirobbant vitában. Nem fogja megúszni a döntőbíró szerepét.