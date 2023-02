Ezek a csillagjegyek ma meglelik a válaszokat a kérdéseikre

2023. február 27.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hajlamos túltervezni magát, ezért kisebb zavarokra, félreértésekre számíthat, amiket nem lesz könnyű kimagyarázni. Mint mindig, hétfőn is a legjobb út az őszinteség lehet, a szépítő hazugságokat ugyanis már nem tudja fejben tartani...







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Párkapcsolatában folytonos konfliktus forrása, hogy mindketten mást akarnak. Nem lehetetlen azonban az összhangot megtalálni, ha igazán vágynak a másik társaságára. A bolygók segítenek benne, hogy meglássa a kompromisszumok lehetőségét.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn képes lesz a rejtett összefüggéseket is azonnal meglátni. Értékes felismerései lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kap, amit vétek lenne visszautasítani.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Begubózik magába, valami bánthatja. Pedig nyitnia kellene, ha tényleg akarja a megoldást. Forduljon nagyobb nyitottsággal és szeretettel párja felé, és tárja ki előtte a szívét. Olyan válaszokat kaphat hétfőn, amelyek igencsak meglepik...







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vigyázzon a temperamentumára! Hétfőn képes lehet arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé lásson, ezért észreveszi azt is, ami nem fog tetszeni. Ez pedig kisebb nézeteltéréseket, konfliktusokat eredményezhet.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn a Szűznek különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók. Most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami valljuk be, olyan nagyon nem jellemzi egyébként. Jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A rosszindulatú pletykák, bármekkora igazságtartalommal bírnak is, mégsem fedhetik a valóságot. Mielőtt alaptalan vádaskodásba kezdene, járjon utána a körülményeknek. Lehet, hogy épp az ellenkezője igaz annak, amit valakiről hallott...







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Anyagilag kedvező lehet a hétfő: kisebb-nagyobb összeghez juthat ugyanis váratlanul. Nem mintha nem dolgozott volna meg érte, de talán már le is mondott róla, vagy egész egyszerűen elfeledkezett erről a járandóságról.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A bolygók szerint egészen új nézőpontból láthat és értékelhet bizonyos dolgokat, így újszerű megoldást is találhat a problémákra. Remek nap ez kivételes lehetőségekkel, csapjon le rájuk!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Valaki előszeretettel kavargatja a környezetében az állóvizet. Mielőtt lelkesen belevetné magát a vélemények és indulatok forgatagába, gondolja végig: önt is közvetlenül érinti mindez? Mert, ha nem, akkor kár belekeveredni...







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Rengeteg ismeretséget köthet mostanában: el kellene gondolkoznia, vajon tényleg érdemes-e mindenkire ennyi időt pazarolni. Mit szólna, ha kicsit a saját társaságában időzne? Törődhetne mondjuk többet a családtagokkal.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn még saját magán is túltehet határozatlanságban. Óránként változik a véleménye, attól függően, hogy éppen kivel beszél. A döntést nem önnek kell meghozni, de segíthet a különböző véleményeket összhangba hozni.