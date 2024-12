Egy év kellett hozzá, hogy Krausz Gáborék megtegyék: fehér ruhás fotóval jelentették be

Krausz Gábor számára nagyon sokat jelentett a Dancing With the Stars. A TV2 sikerműsora a tavalyi évben is mindent tarolt, és hihetetlenül emlékezetes pillanatoknak lehettünk a szemtanúi. Krausz Gábor egyfelől szerelemre talált, hiszen Mikes Annával azóta is nagy boldogságban élnek együtt, másfelől pedig új barátságokra is szert tett. Többek között Marics Petivel is nagyon jóban lettek. Most egy közös, nagyon mókás fotóval emlékezett vissza arra, hogy mi is volt egy évvel ezelőtt:

Krausz Gábor és Marics Peti nagyon jóban lettek