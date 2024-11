Egy országot lepett most meg: Berki Mazsi ismét fehér ruhában

Berki Mazsi mindig megosztó személyiségnek számított. A botrányhős Berki Krisztián előző felesége, Hódi Pamela nagy népszerűségnek örvendett, igazi álompár voltak ők ketten, Pamela azonban megelégelte Krisztián botrányait, és végül úgy döntött, hogy a kislányának és neki is az lesz a legjobb, ha a házasságuk véget ér. Ezután jött Mazsi, aki azonban partner volt mindenben. Még azt is bevállalta, hogy élőzés közben szüli meg gyermekét, Emmát. Most Mazsiról érkezett csodás felvétel.

Berki Mazsi nagyon szerette Krisztiánt

Az egész ország döbbenten olvasta a híreket azon a napon, amikor Berki Krisztián meghalt. A hír teljesen váratlanul ért mindenkit, és különösen fájó volt, hogy éppen, hogy megszületett Mazsitól a kislánya, Emma. Alig volt idejük a közös életre, Krisztián elhunyt. Holttestére ráadásul a Pamelától született lánya, Natika talált rá.

Berki Mazsi ezután nagyon maga alatt volt, és fájdalmas volt számára a gyász. Nehéz volt elfogadnia, hogy ilyen fiatalon özveggyé és egyedülálló anyává vált. Csakhamar azonban rátalált a szerelem, és most valósággal ragyog. Mazsi most egy olyan fotót mutatott, amelyen hófehér ruhában pózol a havas tájon, a kompozíció pedig mindenkit lenyűgöz.