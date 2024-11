Méteres combokat villantott Berki Mazsi: „Ma este randi” – Fotó

Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála óta sok bántást kapott, így amikor ismét rátalált a szerelem, először nem is osztotta meg a követőivel, majd amikor erre mégis sor került, még sokáig nagyon titokzatos volt az új párját illetően, még az arcát sem mutatta meg.

Berki Mazsi / Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Szerelmük pedig olyan erősnek bizonyult, hogy azóta már szinte világgá is kürtölte, hogy ő és Kajári Zoltán egy párt alkotnak, már több szerelmes fotót is láthattunk kettejükről. Sőt, ezen túlmenően most Berki Mazsi megmutatta azt is, milyen az, amikor randira készül, hogy megdobogtassa szerelme szívét. Ennek pedig a rajongók is örülhettek, ugyanis aprócska nadrágjában megvillantotta hosszú combjait a sztármami.

„Ma este randi az új csizmámban” – írta lehengerlő fotójához Berki Mazsi.

„Bocsi, csak magánvélemény, a kutyát nem érdekli valószínűleg, de kikívánkozik. Ezek a csinos lábak szebb csizmát érdemelnének!” – írta Mazsi egyik követője.

„Hű de csini vaaaaagy” – bókolt egy másik.