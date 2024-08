Színjátszás a hosszú élet titka? Ezek a színészek már 90 gyertyát fújhattak el a tortán

Szomorú hír érkezett Hollywoodból a héten: Gena Rowlands 94 éves korában elhunyt. Legtöbben a Szerelmünk lapjai című filmből ismerték, de játszott az Egy hatás alatt álló nő, Glória, és Majd elválik! című filmekben is. Legutóbb tíz éve, a Hat hét, hat tánc című vígjátékban tűnt fel. Néhány éve felfedték, hogy Gena Rowlands Alzheimer-kórban szenved. Vitathatatlan, hogy tartalmas, hosszú életet élt, s nem ő az egyetlen a színészvilágban, aki megérte a 90. életévét.

94 évet élt a népszerű színésznő, Gena Rowlands filmekben és sorozatokban való alakításairól vált híressé (Fotó: AFP)

Bodrogi Gyula idén ünnepelt

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas – és számos más díjjal kitüntetett – színművész, rendező, színházigazgatót a Nemzeti Színházban, gálaesttel köszöntötték április 15-én, amikor betöltötte a 90. életévét.

Addig fogok élni, amíg meg nem halok, ezt már megbeszéltem a teremtővel

– fogalmazott Bodrogi Gyula 90. szülinapján a Ripost-nak az elismert színész, majd hozzátette: „90 év. Kimondani ezt a hatalmas számot, egyszerűen lehetetlen! Csodálatos életem van, hálás vagyok a sorsnak, hisz a tenyerén hordozott. Visszagondolva, nagyon rövid volt ez a pár év. Ha lehetne kívánságom, akkor még jó sok évtizedet élnék, de dupla ennyit semmiképp, az már tényleg sok.”

Bodrogi Gyula alaposan megünnepelte a 90. szülinapját (Fotó: Fortepan/Mediaworks)

Láng József új fába vágta fejszéjét

A legnívósabb színművészi díjakkal elismert színész szintén idén lett 90 éves. Négy éve otthagyta a világot jelentő deszkákat.

„Olyan sokat játszottam, olyan sok darabban voltam, hogy már nem hiányzik. De ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel, vagy nem követem figyelemmel a színház életét, viszont játszani már nem szeretnék. 60 éves voltam, amikor nyugdíjas lettem, de utána is még majdnem 30 évig dolgoztam. Most már az időm nagy részét tévénézéssel töltöm” – mesélte még januárban a szülinapjakor a Borsnak, majd elárulta, egy kis térdfájáson kívül semmilyen egészségügyi probléma nem gyötri, a tudata is nagyon friss, ki is tűzte célul, hogy megtanul angolul…

Láng József 90 évesen kezdett angolul tanulni (Fotó: Fortepan/Mediaworks)

Csernus Mariann nem tévézik

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes művész, Csernus Mariann októberben a 96. születésnapját ünnepli. 90. születésnapján azt mondta a Borsnak: