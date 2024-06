Heti top 5: Harry herceg nemet mond a szerelemre, felvétel közben szólta el magát Tilla

(Fotó: Gál Boglárka Instagram-oldala)

Egy év után újra találkozott Házasság első látásra Enikő és Peti

Egy év telt a TV2 realityjének forgatása óta, ez idő alatt Enikő és Peti nem tartották a kapcsolatot egymással. A Házasság első látásra szereplőinek most a Szerencsekerékben kellett egy párt alkotniuk. Örülhettek a rajongók, mert újra együtt láthattuk a párost a képernyőn, a Szerencsekerékben ugyanis egy csapatban kellett képviselniük magukat. Enikő elárulta, a távolságtartás ellenére nincs harag köztük: „Én azt gondolom, hogy mind a ketten fogunk tudni emberként viszonyulni a másikhoz."

Azt nem mondom, hogy meg fogjuk kérdezni, hogy kivel mi történt abban az egy évben.

Tehát nem olyan a kapcsolatunk, hogy bármelyikőnket is érdekelné a másiknak a magánélete vagy az, hogy épp mi történt vele ebben az egy évben, de maximálisan úgy gondolom, hogy tudunk egy légtérben maradni” – mondta a vetélkedőben, melyet sikerült is bizonyítaniuk.



Cooky feleségének bikinis fotója még a tengert is felforrósítja

A népszerű rádiós nagyon büszke 26 évvel fiatalabb szerelmére, akinek 2 gyerkőc után is elképesztően szexi az alakja. Cooky felesége most Ibizán vetkőzött bikinire, forró fotója felrobbantotta az internetet. Elkezdődött a nyaralós szezon, a rajongók felkészülhetnek kedvenceik bikinis látványára. Cooky felesége már el is kápráztatta szexi fotójával a követőket, pár óra alatt több ezer lájkot és rengeteg pozitív kommentet kapott. Imádnak utazni, gyakori úti céljuk Dubaj, oda általában kétszer elrepülnek. Nyaralni pedig általában valamelyik gyönyörű európai tengerpartra szoktak utazni, most éppen Spanyolországban, Ibizán pihennek négyesben. Ahogy megérkeztek, azonnal mentek is a tengerpartra Instagram-posztjaik szerint. Cooky feleségéről készült is egy nagyon szexi bikinis kép, amit rövid idő leforgása alatt több ezren lájkoltak. A csinos anyuka fotója alá férfiak is nők is kommenteltek. Bár voltak, akik nem bírták ki rosszindulatú hozzászólás nélkül, a nagy részük dicsérte Debóra alakját.