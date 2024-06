Egy év után újra találkozott Házasság első látásra Enikő és Peti

Enikő és Peti kapcsolata bár reményekkel telve indult a TV2 Házasság első látásra című reality-jében, mégis válással végződött. A műsor után a két szereplő adott a másiknak még egy esélyt, de ez nem tartott sokáig, azóta nem is beszélnek igazán egymással. Egy évvel a forgatás után most örülhettek a rajongók, mert újra együtt láthattuk a párost a képernyőn, a Szerencsekerékben ugyanis egy csapatban kellett képviselniük magukat.

Házasság első látásra Enikő és Peti kapcsolata válással végződött műsorában. (Fotó: TV2)

Házasság első látásra egykori párosa közömbösek egymás iránt

Enikő a Szerencsekerékben elárulta, a távolságtartás ellenére nincs harag köztük: „Én azt gondolom, hogy mind a ketten fogunk tudni emberként viszonyulni a másikhoz. Azt nem mondom, hogy meg fogjuk kérdezni, hogy kivel mi történt abban az egy évben.

Tehát nem olyan a kapcsolatunk, hogy bármelyikőnket is érdekelné a másiknak a magánélete, vagy az, hogy épp mi történt vele ebben az egy évben, de maximálisan úgy gondolom, hogy tudunk egy légtérben maradni.

A vetélkedőben mindezt bizonyították is. Az egykori pár egyébként korábban a Tények Pluszban is elmesélte, hogy távolságot tartanak egymástól, mert bár a kísérlet mindkettejük számára tanulságos volt, nem úgy ért véget, ahogy eredetileg szerették volna. Mindenesetre érdekes fordulatot tartogatott számukra a sors, hiszen ennyi időn keresztül még csak nem is érdeklődtek egymás iránt.

A többi házaspár is szerencsét próbált

A héten a Szerencsekerék stúdiójában Csabi és Gyöngyi is felpörgették már a hangulatot, illetve Petra és Andris párosa is igazolta, hogy tudnak ők egy csapatban is működni, ha akarnak. Az ő kapcsolatuk rendkívül viharos véget ért, de azóta már másképp tekintenek a kísérletre és jóban is vannak.

Ha valami átalakul már abba, hogy tudunk rajta nevetni, és együtt nevetni, nem egymáson, akkor megérte. Úgyhogy ezt tanácsolom mindenkinek

— fogalmazott Andris.