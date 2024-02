Ritkán láthatjuk így Köllő Babettet – Rajongói imádják az új fotóját

Köllő Babett szinte folyton a figyelem középpontjában van, és ez nem csupán a sikeres műsorainak köszönhető, hanem a szépségének, humorérzékének és a folyton pozitív kisugárzásának is, legalábbis ezt mondják a rajongói. A magánéletéről viszont csak viszonylag keveset lehet tudni, ritkán avatja be az embereket – de időnként azért mégis csak megteszi.

Köllő Babett a lányával / Fotó: TV2

Azt tudni lehet Köllő Babettről, hogy boldog házasságban él és a férjétől született egy lánya is, akivel nagyon jó a kapcsolata. A híresség viszont most egy olyan családtagot is megmutatott a követőinek, akit csak nagyon-nagyon ritkán lehet látni, pedig sokak kedvencéről van szó, aki egy igazán figyelemfelkeltő jelenségnek számít.

Köllő Babett megmutatta a nagyobbik kutyáját, Omárt, aki egy hatalmas, gyönyörű és rendkívül cuki eb.

Nem is csoda, hogy a követők elárasztották dicsérő kommentekkel a posztot, hiszen nem győznek betelni a kutyus látványával, főleg, ahogy szinte "szerelmesen" néz a TV2 folyton tündöklő, csinos sztárjára – aki természetesen viszonozza is a kedvességet.

Az Instagramra feltöltött képek alapján Köllő Babettnek van egy másik, jóval kisebb kutyája is, de őt is már viszonylag régen mutatta meg a világnak, pedig rá is nagyon kíváncsiak a követők.

Itt lehet megtekinteni Köllő Babett legújabb képét, amin a ritkán látható nagyobbik kutyája, Omár is szerepel: