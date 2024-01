Heti Top5: Krausz Gábor nagy bejelentést tett, elhunyt a Madách Színház művésze, Király Viktorék megmentették a házasságukat?

Nagy elhatározásra jutott Krausz Gábor: átigazolt

Csutiról ismeretes, hogy él-hal a Fradiért. Olyannyira elkötelezte magát a Ferencváros mellett, hogy még a kiskutyáját is úgy nevezte el, hogy Fradika. Ezt a szeretetet igyekszik átadni gyermekeinek is, a kis Medoxot már többször láthattuk zöld-fehérbe öltözve, de Nina is kapott már fradista kiegészítőket. A social guru most nagy élvezettel vezette körbe követőit az öltözőben, és egy hirtelen mozdulattal a kamera Krausz Gáborra mutatott. Ezen sok rajongó meglepődött, Gábor azonban vidáman mosolygott. „És az új igazolás! Nemcsak táncol, hanem spíler is” – mondta videójában Csuti.

Krausz Gábor és Csuti vidáman pózolnak az öltözőben Fotó: Instagram

Újabb pofon Meghannak és Harrynek

Sarolta hercegnő kapja Diána felbecsülhetetlen értékű örökségét, nem pedig Lilibet. Az ikonikus ékszer egy tiara, amely Diána gyűjteményének legkülönlegesebb darabja, és azért kerül hozzá, mert ő van előbbre az öröklési sorrendben. A tiarát, amelyet gyémántok díszítenek, az esküvője napján, 1981-ben viselte a szívek királynője – írja az Express. A Spencer Tiara néven emlegetett fejdíszt a Garrard ékszerház tervezte az 1930-as években. Persze ezenkívül is rengeteg ékszere volt Diánának, amelyek közül igazán becses az a két gyűrű, amelyekkel Vilmos és Harry megkérte Katalin és Meghan kezét. A néhai hercegnő állítólag azt kérte fiaitól, hogy az ékszereket szerelmeikkel is osszák meg, aminek többször is eleget tettek. Érdekesség, hogy kék darabok is vannak a csecsebecsék között, mert az volt a szívek királynőjének a kedvenc színe.

„Jó utat a csillagok között!” – Elhunyt a Madách Színház művésze

Az egész országot megrázta a Madách Színház bejelentése, 83 éves korában elhunyt Kaszás Ildikó balettművész. A Facebook posztjukban azt írták, emlékét szeretettel őrzik, hisz mindazok számára, akik részt vettek a Macskák 1982–83-as próbafolyamatában, felejthetetlen Kaszás Ildikó szakértelme, türelme és embersége, amit a Madách Színház művészei iránt tanúsított.

A Madách Színház Facebook-oldalán többen is együttérzésüket fejezték ki. „Nyugodj békében! Jó utat a csillagok között!!! A család a kollégák és a barátok fogadják őszinte részvétem! Áldás” – írta egy színházrajongó, melyhez még sok hasonló együttérző hozzászólást fogalmaztak meg a kommentelők.

Végig ezt tervezgette Dominikán Curtis: Judie elsírta magát, mikor meglátta

Curtis és Barna Judit kiegyensúlyozott közös életet él, és senkinek nincs kétsége afelől, hogy tökéletes a pár kapcsolata. Ennek fényében nem meglepő, hogy Judit harmincadik születésnapjára valami egészen különleges bulival készült Curtis, akinek viszont nem sok ideje volt a szervezésre, lévén Dominikán nyaralt az elmúlt két hétben. A hazaérkezése után azonnal szervezkedni kezdett, hogy egy fényűző partival lepje meg szerelmét. A fontos eseményre Curtis meghívta szerelme rokonait és a legjobb barátait is. A parti helyszínén a plafontól a padlóig lufik lebegtek, de kialakítottak egy speciális fotóhelyszínt is, ahol a meghívottak kedvükre bolondozhattak a kamerák előtt. Judit egy nagyon különleges tortát és egy meseszép vörös rózsacsokrot is kapott a kedvesétől. Az immár harmincéves kosárlabdázó természetesen könnyekig meghatódott a kedves gesztustól, és utólag azt mondta, élete legcsodálatosabb születésnapi partiját köszönheti Curtisnek.

Árulkodó jelek! Király Viktor és Anita megmentette a házasságát?

Nem indult könnyen 2024 Király Viktor számára. Az énekest baloldali lágyéksérvvel operálták. A műtétet jó ideje halogatta, azonban múlt hétre a beavatkozás már elkerülhetetlenné vált. Az operációra egy igényes budapesti magánklinikán került sor, és szerencsére jól sikerült. Király Viktor azóta otthon lábadozik, ideje nagy részét az ágyban tölti, és még mindig az okozza neki a legnagyobb kihívást, ha ki kell mennie a mosdóba. Szerencsére, felesége, Király-Virág Anita is pontosan tudja, hogy az énekesnek ilyen állapotban még több törődésre van szüksége, mint általában, ezért hétfőn egy ínycsiklandozó fogással lepte meg. Olyan ebédet varázsolt Viktornak, amit a híresség az ágyból is el tud fogyasztani. Kapcsolatuk hullámvölgyéről tavaly kaptak szárnyat a pletykák. Mostanában azonban úgy tűnik, mégis visszataláltak egymáshoz. Bár egyikük sem nyilatkozik szívesen a magánéletéről, az, hogy Anita ennyire törődik most Viktorral, többet mond ezer szónál.