36 éves lett Tóth Gabi, nem hiszed el, kitől idézett

Röpködnek a születésnapi köszöntések és jókívánságok Tóth Gabi Instagram-oldalán! Az énekesnő 2024. január 17-én ünnepli a születésnapját. Hannaróza édesanyja nem csinál titkot a korából, büszkén vállalja azt.

Fotó: Kállai Márton

„Köszönöm a sok születésnapi köszöntést! 36 éves lettem.”

– írja friss Instagram-bejegyzésében Tóth Gabi. Az énekesnő pedig a jeles nap kapcsán egy idézetet is mellékelt a bejegyzéséhez. Sokak számára meglepő módon nem híres emberek mondásgyűjteményéből választott, hanem kolléganője, Pásztor Anna együttese, az Anna and The Barbies (no meg az abban közreműködő Kiss Tibi) slágeréből, a Márti dala című számból idéz.

„Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni.

Jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni ha fáj, remegni ha félek, olyan jó néha érezni, hogy élek!”

Bejegyzését Gabi egyetlen szóval és egy piros szívecske szimbólummal zárja:

„Éljetek”

A poszt mellé szinte percenként érkezik egy-egy születésnapi jókívánság az rajongóktól, ismerősöktől, akik között ismert embert is találni.

„Isten éltessen sokáig, drága Gabikám!”

– írta Kiszel Tünde.

Akit a dalszövegidézet megfogott, annak érdemes lehet az egész dalt figyelmesen végighallgatnia: