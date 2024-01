Tóth Andi kitálalt: elmondta, mit gondol valójában Tóth Gabiról

Tóth Andi úgy tűnik, kiheverte a nem is olyan régen történt csalódását, ami valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy hátrébb lépett a reflektorfényből. Persze ez nem jelenti azt, hogy hírneve csökkent volna, sőt, igazából a rajongói alig várják, hogy újra visszatérjen az énekesnő, mióta bejelentette a visszavonulását. Nemcsak mi vettük észre, hanem egyre több internetező írja Andi közösségi oldalán, hogy olyan, mintha kisimultabb lenne, és látszik rajta, jobb kedve van, mint a szakítása utáni időszakban. Vajon visszatérésére készül a tehetség?

Tóth Andi a visszatérésén dolgozik? (Fotó: Bors)

Visszatér?

Nemrégiben Andi Instagram-történetei között láthattunk egy olyat, amelyben az énekesnő egy stúdióban volt, ráadásul most egy könnyed videós interjú is megjelent vele, amiből arra következtethetünk, hogy idén tényleg visszatér. Ugyan az interjúban ezt nem mondta ki szó szerint, de a korábbiakhoz képest már az is jó látható előrelépés a nyilvánosságba való visszatérést illetően, hogy elvállalta az említett interjút. A videóban egyébként egy, egytől ötig tartó skálán kellett értékelnie a videó készítői által felsorolt dolgokat: értékelte a házasság fogalmát, sőt, még Tóth Gabit is, akivel évek óta szóba sem állnak egymással.

Tóth Andi elmondta véleményét Tóth Gabiról is (Fotó: Máté Krisztián)

Nem férnek meg egy helyen

Az énekesnő számára a házasság egy idilli dolog, nem is véletlen, hogy öt csillagot adott rá. Elképzelése szerint egy jó házasság örökre szól.

„Sajnos manapság már nem arról szól a házasság, mint régen, vagy lehet, hogy én olvastam túl sok romantikus regényt.

De nekem tökre arról szól a házasság, hogy örökre együtt vagyunk, és megbeszélünk mindent, és kitartunk egymás mellett jóban-rosszban.

„De manapság már mindenki elválik egy éven belül” – mondta az énekesnő a házasságról. Tóth Gabival kapcsolatosan is megvolt a véleménye.

Szerintem egy gyönyörű nő, zseniális hangja van, viszont a két személyünk nem tud egyszerűen találkozni egymással semmilyen módon

– jegyezte meg a fiatal tehetség, aki végül egy semleges három csillagra értékelte kolléganőjét.