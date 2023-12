Hihetetlen! Kollányi Zsuzsi ismét esküvőre készül?

Kollányi Zsuzsi és férje hét évig voltak együtt, ebből három évig házastársként. Ráadásul kapcsolatuk gyümölcse három kisfiú lett, akiket a válás után is nagy szeretetben nevelnek. Az ikrek: Bence és Bálint idén lettek 5 évesek, a kisöccsük, Bogdán pedig 3 éves múlt. Zsuzsi csodálattal tekint vissza ezekre az évekre, de azt valahol bánja, hogy normális esküvői ruhája nem volt. Ugyanis harmadik kisfiával a hasában vonult oltárhoz.

„Bár sosem voltam nagy ábrándozó ezzel kapcsolatban, de most, hogy felvettem egy igazi esküvői ruhát, kicsit hiányzik a nőiességem megélése ilyen formában” – mesélte az énekesnő a Metropolnak.

Kérdésünkre pedig azt is elárulta, miért bújt esküvői ruhába. Hiszen bár a válása után újra szerelmes lett, annak a párkapcsolatnak is vége azóta. Pontosabban november közepén döntöttek úgy az ismert sztárséffel, Bóza Rolanddal, hogy a rengeteg elfoglaltság miatt nem jut elég idejük egymásra. Jobbnak látták, ha inkább a szakítás mellett döntenek. Tehát Kollányi Zsuzsi egy ideje egyedül él, na de miért próbált fel esküvői ruhát?

Csak egy forgatáson jártam

– árulta el.

Viszont csodálatos érzés volt ebben a ruhában tükörbe nézni. Lehet pattintok valahogy egy esküvőt is emiatt

– tette hozzá nevetve.

Most nem keres párt

Zsuzsi nagyon lelkis embernek tartja magát. Nehezen is enged el hozzá közel állókat, ha épp arra kerül a sor. Ebből a szempontból pedig rettentően megviselte, hogy egy év alatt lebonyolított egy válást és egy szakítást.

Ez a sok trauma nekem még jó ideig kitart

– mondta lapunknak. Majd folytatta komolyra fordítva a szót:

„Nyilván még nagyon korai lenne ismerkedni. Nem is foglalkozok most ezzel. Nekem sajnos hosszú idő lezárni egy traumát. Az viszont már más kérdés, hogy a jövőben mi a cél, mert nyilván nagyon fontos a saját boldogságom. Az, hogy megtaláljam a társamat. Csak jelenleg nem ez van fókuszban” – fogalmazta meg érzéseit.

Magára koncentrál a csinos énekesnő, Kollányi Zsuzsi (Fotó: Nagy Zoltán / Metropol)

Végre kicsit egyedül lehet

Az énekesnő nem bánja, hogy megosztják volt férjével az ünnepi időszakot. Azaz, hogy apuka és anyuka is külön karácsonyozik a gyerekekkel. Az elmúlt időben Zsuzsi alig volt egyedül. Ahogy ő is megfogalmazta, vagy terhes volt, vagy házasságban élt, vagy megállás nélkül dolgozott, miközben párkapcsolatot épített a sztárséffel. Mindig körbe vette valami vagy valaki. Konkrétabban 10 éve nem koncentrál csak magára, amit most nagy felismerésként él meg. Azonban lelkes is miatta. Várja, hogy az ünnepek alatt minőségi énidőre fordítsa az energiáit.

Érdekes időszak elé nézek. Lesznek napok, mikor nem leszek se művész, se édesanya

– vallotta be.

Újra felfedezhetem magamat, hogy mi szórakoztat, mi motivál, vagy épp kik motiválnak. Mi jó nekem, és mire hittem mondjuk tévedésből, hogy jó. Túl régóta figyelek kifelé. Itt az ideje, hogy ismét befelé koncentráljak

– mesélte a csinos énekesnő. Ezután csak remélni tudjuk, hogy valóban rátalál a belső boldogságára, ami idővel egy tökéletes párkapcsolat alapköve is lehet.