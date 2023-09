„Sokkoló és felháborító élményeim vannak” – Kollányi Zsuzsi kiállt az édesanyák mellett

A mai felgyorsult és elvárásokkal teli világunkban ferde szemmel néznek azokra az anyukákra, akik a megszokottnál tovább szeretnék anyatejjel táplálni gyermeküket. Az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban nincs abban semmi kivetnivaló, ha az anyatejtől való elválasztás 2-5 éves között történik csak meg. A hazai sztárok között is egyre többen vannak hasonló véleményen, köztük Bálint Antónia, Horváth Éva, Pintér Ada és Kollányi Zsuzsi is. A nyugati társadalmakban viszont óriási nyomás nehezedik az anyukákra, hiszen elvárják tőlük, hogy mihamarabb visszamenjenek dolgozni.

"Elbagatellizálják a jelentőségét"

Kollányi Zsuzsi a saját bőrén érezte ezt a nyomást és édesanyaként nem ért vele egyet.

Az intézményesített közmegítélés egyáltalán nem kedvez ennek. Az óvodák és a családsegítő szolgálatok elbagatellizálják a szoptatás jelentőségét az immunizációban és az ilyen módon kialakuló anya-gyermek kötődés jelentőségét is megkérdőjelezik

- kezdte lapunknak a háromgyermekes énekesnő. Hozzátette, hogy egy kisgyermek szervezete kétéves kor után már egészen más anyagokat választ ki az anyatejből, mint a kezdeti időszakban.

"A legprivátabb jogunk erről dönteni"

A szakemberek szerint azok a gyermekek, akik kétéves korukat követően is anyatejhez jutnak, sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, valamint lelkileg is kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak. A nyilvánvaló tények ellenére továbbra is sok kritikát kapnak azok az édesanyák, akik kitolják a szoptatás idejét.

Nagyon sokkoló és felháborító élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Az a benyomásom, hogy más emberek elítélik ezt, és igyekeznek eldönteni, hogy a gyerekemnek és nekem mi a legjobb. Pedig szerintem a legprivátabb jogunk erről dönteni

- mondta Zsuzsi, aki legkisebb fia, Bogdán igényeit tartja szem előtt.

Szülei válása után jobban igényli

Zsuzsi úgy véli, hogy az utóbbi hónapok történései, azaz az énekesnő válása egyértelmű nyomot hagytak a hároméves Bogdánon, ezért most még inkább szüksége van anyja közelségére.

Bogdánnak nagyon új, hogy úgy van apával, hogy közben nincs anyával, illetve most kezdte az ovit, ez is egy nagy változás a számára. Kértem az apukájától, legyünk tekintettel erre, hogy ez ne okozzon benne semmilyen szorongást. A hetekben volt arra példa, hogy a saját ujjacskáját szopizta, pedig ez korábban sosem fordult elő. Nekem ez egy erős felhívás volt arra, hogy a gyereknek túl gyors ez a tempó. Muszáj odafigyelnünk az igényeikre, hiszen nekünk anyáknak ez az egyetlen egy dolgunk a világon, nem?

- tette fel a költői kérdést az énekesnő, aki nem hajlandó engedni a társadalmi nyomásnak, amikor a kisfia jólétéről van szó.