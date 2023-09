Heti top: Krausz Gáborék között működik a kémia, megszületett Vasvári Vivien kisfia

Ezen a héten is Krausz Gábor vitte a prímet a Metropolon, olvasóink leginkább a séffel kapcsolatos történésekre voltak kíváncsiak! A sorban aztán a gólyahírek következtek, de volt dráma és trónfosztás is.

Fotó: tv2

Krausz Gábor és Mikes Anna között megvan a kémia

Krausz Gábor és partnere között működik a kémia

Krausz Gábor idén ősszel mindent bevet, hogy megmutassa, mire képes a Dancing with the Stars parkettjén, segítségére pedig nem más, mint Mikes Anna lesz. Mint kiderült, a páros között már most megvan a kémia.

Elszánt és makacs vagyok és Anna ezekből a tulajdonságokból tud majd építkezni. Persze rengeteg türelemre lesz majd szüksége, de a kémia megvan köztünk és egyetlen pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot

– mondta a séf.