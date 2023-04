Elárulta, ebben nem korlátozná lányát soha Ábel Anita

Sosem mondták meg nekem, hogyan öltözködjek. Lindával tizen évek óta együtt dolgozunk, ő tudja, hogy mit hozzon nekem és mit ne. Civilben nyilván teljesen máshogy öltözködöm, mint amikor műsorban szerepelek. Nyilván egy esti showműsorba az ember nem megy be farmerben vagy ha igen, akkor egy mutatós felső van rajta. Most már azt látom, hogy egyre kevesebb a ruha a műsorvezetőkön, nem is tudom, hogy néznék ki ilyesmiben