Irtó kínos: bepisilt a színpadon a szexi énekesnő – fotó

A lenyűgöző énekes, színésznő rezzenéstelen arccal vallott a Today Showban július 23-ai koncertjén történ balesetről. Jessica Simpson a magas hangok kiéneklésekor nem bírta visszatartani, bepisilt a színpadon. Az énekesnő szerint ez nem olyan nagy ügy és már mással is előfordult.

Jessica Simpson a színpadon vizelt be Fotó: Ryzhkov Aleksandr / freepik.com / Illusztráció

Jessica Simpson július 23-ai New York-i fellépésén új dala a Fade mellett, régi slágereit is előadta, igazi visszatérésként élte meg ezt a produkciót az énekesnő. A hatalmas koncert és éneklés közben egy dolog rejtve maradt: Jessica bepisilt saját koncertjén. A szituáció egyáltalán nem zavarta, akár el is titkolhatta volna, de bátran bevallotta ezt a teljesen emberi balesetet.

Ha azt gondoltad, ez nem egy megszokott eset a világsztárokkal akkor ki kell ábrándítsunk téged: nem Jessica Simpson az egyetlen vilÁgsztár, akivel előfordult ez az általánosan kínos baleset. Pattie Labelle, Fergie, Joe Jonas, Ed Sheeran és Hugh Jackman is jártak már hasonlóan - írja a Life.hu. Ráadásul nem ez az első ilyen eset Jessicával sem.

Ha menned kell, menned kell. Ez az élet

- írta egy 2023-as posztjához az énekesnő.