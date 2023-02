Keményen megmondta a véleményét Tóth Andi: élő adásban fakadt ki

Tóth Andi élete úgy tűnik, révbe ért. Szerelmével, Marics Petivel végre összeköltöztek, és egy új taggal is bővült a családjuk, méghozzá egy tündéri kiskutyával. Ezen felül a szakmai életére sem lehet panasza, hiszen a számos fellépése mellett a képernyőn is láthatják a rajongói. Szerepel a TV2 Hazatalálsz című sorozatában, most pedig zsűriszékbe ül. Vasárnap indul a Sztárban Sztár új évada, amelyben az énekesnő és párja is szerepet kapott.

Fotó: Szabolcs László

A zsűrizésre való felkérés érdekes volt, hiszen mindkettőjüket egyszerre keresték meg. A Dancing with the Stars után volt szó arról már, hogy Andit felkérik zsűrizésre, de párhuzamosan Petit is megkeresték. Andinak egy régi vágya vált valóra, hiszen szinte minden műsorban megmutatta már tehetségét, de zsűriszékben még nem ült. Kissé tartanak a közös munkától, mert Andi nem szereti, ha nem arról van szó, ami a lényeg. Fontosnak tartja, hogy a műsor legyen a középpontban, ne pedig ők és a kapcsolatuk.

Azt akarom, hogy arról legyen szó, hogy tök jól zsűrizek, a párom is tök jól csinálja, és egyébként meg remek produkciók vannak, és szórakoztatjuk a népet. És nem azt látom minden újságban, hogy a szerelmespár hogyan nézett egymásra, és úristen megpuszilták egymást. Ezektől én kivagyok

- fejtette ki Andi.