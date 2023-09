Családi Mozgásfesztivál a Puskás Arénában

"Ha olyan családi programot kerestek, ahol:

- Az anyukák is kikapcsolódhatnak alakformáló vagy fitball és gerinctorna foglalkozásokon,

- Az apukák kipróbálhatnak küzdősportokat, kör -és saját testsúlyos edzéseket, sőt még barátságos asztalitenisz, gyorstollas és teqball mérkőzést is játszhatnak vagy célba rúghatnak,

- A gyerekek trükkös bringákkal suhanhatnak, rendőrautót és motort próbálhatnak ki és a Kinder Joy of Moving gyereksarok programpont különböző játékos mozgásformákkal várja őket,



- A nagymamák találkozhatnak a Mozgásélmény szenioroknak program oktatóival, és 3-1-2 meridián tornával is átmozgathatják magukat,

- A nagypapák kipróbálhatják a sétafocit és a grundgolfot,

- pihenésként még a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Családi Piknikjébe is bekapcsolódhattok,

- Nincs belépő, a rendezvényen a részvétel ingyenes,

akkor gyertek el és próbáljatok ki a közel 100 mozgásforma valamelyikét!

Ha fittek a dédszülők, hozzátok magatokkal őket is!"

Időpont: szeptember 3., 10-17 óra között