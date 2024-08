„Tovább szeretnénk jutni" - nem kertel a Fradi vezére az Európa-liga kapcsán

A Ferencváros a német Eintracht Frankfurttal idegenben, az angol Tottenham Hotspurrel otthon, a holland AZ Alkmaarral (o), a görög PAOK-kal (i), a svéd Malmővel (o), az ukrán Dinamo Kijevvel (i), a francia Nice-val (o) és a belga Anderlechttel (i) találkozik az Európa-liga csoportkörében. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint nehéz sorozat előtt állnak.

Fotó: Vasvári Tamás

"Nagy csapatokat is kaptunk, ott van a Tottenham Hotspur, az Eintracht Frankfurt, de van egy pikantériája, hogy az AZ Alkmaart is megkaptuk, mert onnan jött a vezetőedzőnk, Pascal Jansen. Nehéz sorozat lesz, de ezt akartuk" - értékelte a pénteki sorsolást Orosz Pál. "Nagy meccs lesz a Tottenham ellen, nem minden nap érkezik Magyarországra csúcscsapat a Premier League-ből, ez egy óriási felmérő sportszakmailag. Helyén kell tudni kezelni az erőviszonyokat, nem mi vagyunk az esélyesei a mérkőzésnek, de tisztességgel fel fogunk készülni, és nyerni akarunk egy Tottenham ellen is. Nagy dolog a klub életében, hogy sorozatban hatodszor főtáblás, és a tavalyi Konferencia-liga után idén ismét az Európa-ligában szerepelhet."

A kőkemény riválisok ellenére Orosz Pál nem kertel a célt illetően.

"Tovább szeretnénk jutni. Nem az a célunk, hogy itt játszogassunk, hanem hogy továbbjussunk" - jelentette ki Orosz Pál, aki szerint elképzelhető még változás a keretben, de konkrétumot nem említett.

A nyolcfordulós alapszakasz után az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.