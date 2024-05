Óriási üzlet lehet, külföldre vinnék a Fradi sztárjait

Megvan sorozatban a hatodik (összességében a 35.) bajnoki cím, de mégsem dőlhet hátra nyugodtan a Ferencváros focicsapata. A csapatra még vár három forduló a bajnokságban, valamint a legfontosabb meccs, a Paks elleni kupadöntő. A kulisszák mögött pedig körvonalazódik, kik maradhatnak, kik távozhatnak, s kik érkezhetnek a nyáron.

A szurkolók újra bajnoki címet ünnepelhettek Fotó: Szigetváry Zsolt

Arról már korábban lehetett hallani, hogy a nyáron lejáró szerződésű marokkó védő, Sammy Mmaee, valamint a bosnyák Muhamed Besic szinte biztosan nem marad a klubban. Értük nem kap pénzt a klub, ám lehetnek olyanok, akiket esetleg kivásárolnak. Az izraeli irányítót, Mohamed Abu Fanit Lionel Messi amerikai csapata, az Inter Miami is kinézte magának. A Nemzeti Sport értesülése szerint a brazil szélsőt, Marquinhost, a tengerentúlról, s az araboktól is figyelik. Értük akár 5 millió eurót is kérhet a Ferencváros.

Arról a klubvezetés is beszélt, hogy lesznek érkezők, azonban konkrét új nevekről még nem lehet hallani. Az már eldőlt, hogy a télen igazolt, Zalaegerszegre kölcsönadott Gruber Zsombor a Fradinál kezdi a nyarat.

