Így indított saját farmot Anna és Dávid

„2019 tavaszán kezdődött a Remény Farm története Bekölcén, miután egy 10 évig üresen álló, 40 hektáros területet egyik napról a másikra életre keltett Anna és Dávid. Saját farmot indítottak, hogy maguk és családjuk mellett szélesebb körnek tudjanak értéket adni.

Fotó: Facebook

Most beavatnak abba is, hogy mik voltak a nehézségek ennek kialakításában, és hogyan tudtak ezen túllendülni. Illetve hogy hogyan tudunk akár az ő segítségükkel, akár önállóan fenntarthatóbb életkörülményeket kialakítani.

Tarts velünk ezen a beszélgetésen, amelyen Te is ötleteket kaphatsz otthonod fenntarthatóbbá tételéhez!”



Időpont: május 15., 18.00

Helyszín: Budapest, Veres Pálné utca 12. – Scruton V.P.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.