Orbán Viktor bejelentette: Ez komoly veszélyt jelent! - videó
Ez komoly veszély. Brüsszel rossz döntéseit a magyar családok sínylik meg.
Brüsszel 2027-től megtiltaná az olcsó orosz gáz importját. Ez komoly veszély.
Ne hagyjuk, hogy Brüsszel rossz döntéseit a magyar családokkal fizettessék meg!
Magyarországon a Fidesz a biztos választás!
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre