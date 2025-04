Útibeszámolók: Kalandok Üzbegisztánban

A Közép-Ázsiában található Üzbegisztán történelme a bibliai időkben kezdődött, de napjainkban is együtt él a múltjával: az országnak különleges varázst adnak az ókor, a selyemút, az iszlám és a szovjet éra emlékei. Üzbegisztán sok utazó kedvence nemcsak a történelmi látnivalók miatt, hanem azért is, mert könnyű eljutni a fontosabb városokba, és a városokon belül is egyszerű eligazodni.

Előadó: Galgóczi István keletkutató-politológus

Időpont: április 23., szerda 18:00

Jegyár: 800 forint/fő (a helyszínen megváltható)

Helyszín: Eötvös utca 10., Budapest 1067