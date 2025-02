Miklóssi Szabó István: Holdanya unokája és Apja fia - könyvbemutató

„A Holdanya unokája című regény visszatekintés, élet- és útkeresés-, értelmezés, letisztázása múltnak, eseményeknek, történéseknek, és olyan többsíkúság, amely által a szálak mesteri módon futnak előre-hátra, hogy a végén összefonódjanak. Olyan regény ez, amelyet nem lehet nem végigolvasni. Ha ezt tennénk, akkor az ízét és a lényegét veszítenénk el a történetnek. Kicsit énregény, noha a szerző nem azonosul a főszereplővel, ellenben annak a ’89 előtti korszaknak a rendszerezése és átértelmezése is ott van, amelyben az író gyermekkorát élte.” (Szuszámi Zsuzsa)

Az Apja fia című kisregény valójában a Holdanya unokája nagyregényhez tartozik. „A történet egy szigeten kezdődik, melyen Jtuzbó és az állapotos Razsua, na meg egy nagy hal az egyedüli élőlények. A múlt világából fennmaradt hal az egyetlen táplálékadójuk: egy hatalmas tartályban őrzik a tenger partján. A környezet halott: az élőlényeket kivetette magából a tenger, a fák megkövesedtek, de még a Hold is megrepedt.

Démenotar, a törpe, ebbe születik bele. Tragédiája nem csupán az, hogy születésével kioltotta anyja életét, hanem az is, hogy apja, anyja, Razsua húsával táplálta az akváriumban őrzött halat, melynek teje életben tartja őket. (…)

A könyv nagyon is aktuális kérdést vet fel: felelősségre vonható-e a törpe, akinek már öntudatra ébredése előtt zsigereibe fészkelt a világ kegyetlensége (hisz anyja húsából élt)?” (Kopriva Nikolett)

A részvétel ingyenes. Előzetes regisztráció javasolt.

Időpont: február 19. 18.00 - 19.00

Helyszín: Magyarság Háza Galéria (1051 Budapest, Nádor u. 17.)