A „svájci órásmester” aki francia? Ravel!

Egy zeneszerző, akit a hangszerelés mestereként is ismerhetünk.



Párizs a századfordulón egy összművészeti, inspiráló centruma volt Európának! A zenetörténetet meghatározó egyéniségek egész sora köthető ehhez az időszakhoz: Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Satie... máig népszerű szerzők. Maurice Ravel nem előadóként, hanem zeneszerzőként és a zenekari hangszerelés mestereként érdemel kiemelt helyet a korszak zsenijei között! A Bolero komponistájának köszönhető Muszorgszkij európai sikere? Miért fontos a hangszerelés? Lehet-e valaki remek zeneszerző és alig elfogadható karmester?

A századforduló zenéjének legfontosabb központja Párizs, ahol az irodalom és a képzőművészet új irányzataival párhuzamosan a zene is újjászületett, és a 20. század zenei nyelvének előkészítője lett. Faure, Debussy, Saint-Saëns, és Satie mellett Maurice Ravel is egyik népszerű és ismert szerzője ennek a korszaknak. Miért is jelentős szereplője ő a zenetörténetnek? Ravel önironikusan jegyezte meg Honeggernek: "Csupán egyetlen mesterművet alkottam, a Bolerót; sajnos ebben nincs zene". Valóban a Bolero klasszikus slágernek számít! Ravel főképpen zeneszerzőként aposztrofálta magát, bár zongorán játszott, de mint hangszerjátékos nem volt kiemelkedő, sőt karmesterként sem jeleskedett. Élete fordulatokkal teli: visszautasított állami kitüntetés, katonai szolgálat, vádak, csalódások és későn érkező sikerek. Mégis számtalan remekművet alkotott, máig népszerű darabokat és kevésbé ismerteket, és kétségtelen, hogy a zenekari hangszerelései remekművek. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei c. műve neki köszönheti máig tartó sikerét!

Ismerkedjünk meg Ravel muzsikájával és életével, ezen keresztül jobban betekinthetünk a századforduló Párizsának zenei életébe! Ezen a zenehallgatással, énekléssel és kvízjátékkal fűszerezett kellemes szerda délutánon a jó hangulatról és érdekes történetekről Tápai Dóra karnagy, középiskolai ének-zenetanár, a Magyar Zene Háza zenepedagógusa gondoskodik.

Zongorajátékával színesíti az előadást: Mikulík Márton zongoraművész, aki visszatérő vendége lesz a Hangadó Seniornak és Ravel zongoramuzsikájából ad ízelítőt.

Helyszín: Magyar Zene Háza, Koncertterem

Időpont: február 19. 17.00