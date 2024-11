Nyílt nap a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 2024. november 27-én Nyílt Napot rendez Andrássy úti Főépületében és az egyetem különleges hangulatú campusán, az Epreskertben.

9 órától kezdődően két helyszínen, a Főépület Aulájában és Dávid terén korábbi szakmai tájékoztatóink felvételeit vetítjük.

10 órakor dr. Erős István, az MKE rektora köszönti az érdeklődőket, majd következik a felvételi tájékoztató és a Hallgatói Önkormányzat bemutatkozása. Ezeket az előadásokat egy időben láthatják az érdeklődők az Aulában élőben, kivetítve pedig a Vetítő teremben, a Tanácsteremben és a Dávid téren.

A közös tájékoztatók után a program különböző helyszíneken folytatódik, ahol a különböző szakok részletes bemutatói lesznek megtartva. A nyílt nap keretében a tanszékek – Szobrász, Festő, Grafika, Vizuális Művészet, Látványtervező, Intermédia, Restaurátor, Képzőművészet-elmélet Tanszék – tematikus bemutatkozása várja az érdeklődőket.

A Nyílt Nap során különleges programként műterembejárásra is lehetőség nyílik, amelyen a látogatók a műhelyekben folyó munkát is megismerhetik. Az érdeklődők továbbá megtekinthetik az egyetem nagymúltú könyvtárát és a Művészeti Anatómia Tanszéket, amely régészeti és patológiai gyűjteményével az MKE egyik legizgalmasabb kuriózuma. Az esemény alatt az MKE kiállítóterei és hallgatói közösségi tere is meglepetésekkel várja a látogatókat.

Az esemény regisztrációhoz kötött. A nyílt napra regisztrálni az alábbi linken lehet:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdMicKEmknJQw.../viewform

Időpont: 2024. november 27., 9–14 óra

Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem,

- Főépület (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)

- Epreskert (1063 Budapest, Kmety György utca 26-28.)

- Intermédia Tanszék (1063 Budapest, Kmety György u. 27.)

- Tündérpalota (1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.)