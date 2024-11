Kerekes 70. - A szövegíró és barátai várnak egy fergeteges koncerten

„Az életben vannak bűvös kerek életkorok: a húszas, negyvenes és a hetvenes. A hetvenéves is tervezi még a jövőt, viszont bőven van mit összegezni a múltból, ami rálátás nyertünk az életre. Én ezt az összegzést dalokon keresztül mutatom be. Segítenek a kiváló zenészek, akiknek a dalai megérintettek, és magyarra fordítottam a szövegüket. Mások a zenéjüket bízták rám, hogy szöveget írjak rá, és együtt közöljünk valamit a világról. Pár dalt pedig magam is írtam.

Néhány remek zenész, akivel az évek során barátságba kerültem, és velem ünnepelnek majd a színpadon:

Zenei vezető:

Ferencz Péter „Peet”, (producer, Peet Project, Vasovszky Live)

Énekesek:

Fóris Rita és Attila (MTV A DAL 2022)

Fridvalszki Gréta (MTV A DAL 2022)

Tóth Napsugár (Sztárban Sztár 2023)

Éles Gábor gitárművész, blues-zenész

Kedl Ildi – az általam ismert egyik legszuggesztívebb énekesnő.

Belépő 2 000 forint

Ajtónyitás 17.30, kezdés 18.00, időtartam körülbelül 80 perc.

A koncert után szívesen látunk egy különteremben egy kis beszélgetésre némi frissítő és aprósütemény mellett."

Időpont: november 24., 18.00

Helyszín: Kőrösi (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)