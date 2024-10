Verdi drámai hősnői – Acha Sophia operaestje

Többek között olyan remekművekből hallhatunk majd részleteket, mint a Macbeth, az Aida vagy éppen a Don Carlos. Verdi művészete egyedülálló módon ötvözi a szenvedélyt, a drámaiságot és az emberi érzelmek mélységeit. Operái gyakran foglalkoznak olyan örökérvényű témákkal, mint a szerelem, a hatalomvágy, a sors kegyetlensége és az emberi lélek küzdelmei. Zenéje, amely egyszerre lírai és monumentális, képes a legmélyebb érzelmek kifejezésére, a legdrámaibb pillanatok megteremtésére és a legszebb melódiák megszólaltatására.

Közreműködik:

Acha Sophia (drámai szoprán)

Sándor Szabolcs (zongora)

Műsor:

Macbeth: Vieni t'affretta... — Or tutti sorgete

Macbeth: Una macchia è qui tuttora

Un ballo in maschera: Morró, ma prima in grazia

Don Carlos: Tu che le vanità

Aida: Ritorna vincitor!

Otello: Canzone del Salice – Ave Maria

Acha Sophia énektudását Ardó Mária opera- és oratóriuménekesnél alapozta meg, aki Bende Zsolt és Simándy József technikáját közvetítette. Beszédművészetet Havas Juditnál tanult. 2022-től Cheryl Studer amerikai drámai szoprán mentorálásával fejlődik tovább. 2016-2019 között a Magyar Állami Operaház Nagyköveti Programjában szerepelt. 2018-tól neves művészek (Irena Sylia, Lisette Oropesa, Olga Peretyatko, Capucine Chiaudani, Komlósi Ildikó) mesterkurzusain vett részt. Szabadúszó énekművészként számos európai városban vendégszerepelt. Hazai operaszínpadon 2022-ben debütált Puccini Gianni Schicchi című operájában La Ciesca szerepében. Repertoárja főként Puccini és más verista zeneszerzők, valamint Verdi, Wagner és Richard Strauss műveiből áll.

Dr. Sándor Szabolcs 2011 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera master tanszakának zenei vezetője. 1996 óta dolgozik énekesekkel zongoristaként, korrepetitorként és karmesterként. A Magyar Állami Operaházban 15 évadon át működött közre. Nemzetközi karrierje során zongorista és karmesterként tevékenykedett Európa számos országában, valamint Kínában és Mexikóban. Állandó meghívott zongorista a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen és a barcelonai Tenor Vinas Nemzetközi Énekversenyen. 2018-ban tudományos doktori címet szerzett. Több nemzetközi és hazai énekverseny győztesével dolgozott együtt opera és dal-oratórium kategóriában egyaránt. 2023 augusztusától a debreceni Csokonai Nemzeti Színház zenei vezetője.