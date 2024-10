Daloló könyvtár – zenés foglalkozás kisgyermekeknek és szüleiknek

Az éneklés közösségteremtő hatása ősidőktől jelen van az emberiségben, ösztönös ez a fajta hangadás, ezért nem szükséges, hogy bármilyen zenei előképzettsége legyen a gyermeket kísérő felnőttnek.

A programon belül nincs kötelező elem, minden kisgyermek és szülő abban vesz részt, amiben szeretne. Ha a gyermek szemére a dallamok inkább álmot hoznak, az sem gond, hiszen az is pozitívan hat a lélekre. Az interaktív kikapcsolódás fejlesztő jellegű, mivel a gyermek hallási képességei kialakulóban vannak ebben a korban.

A foglalkozás után zenés gyermekkönyveink között is böngészhetsz, és kölcsönözhetsz is, hogy a zene otthon is folytatódjon.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció és könyvtári tagság szükséges. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának és a gyermek(ek) életkorának megadásával. A regisztrációról visszajelzést küldünk. Kérjük, ha mégsem tudsz részt venni a rendezvényen, e-mailben jelezd. Könyvtári tagság létesíthető a helyszínen 400 forintos adminisztrációs díj ellenében vagy kölcsönzésre is jogosító beiratkozással.

Időpont: október 14., 10.30

Helyszín: Könyvtár: Szabó Ervin tér 1. Koncertek: Ötpacsirta utca 4., Budapest, 1088