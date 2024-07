Vibe Changers: színpadon Lil Frakk és Lengyel Johanna

A Vibe Changers harmadik évadának ötödik estjén a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társasjátékában ezúttal is vendégekkel kiegészülve zajlik a szabad zenélés. A színpadon Lil Frakk mc és Lengyel Johanna énekesnő, a házigazdák pedig ezúttal is a Random Trip és a Seven Seconds In the Future megálmodói, akiknek a kéthetente keddenként jelentkező egyedülálló vállalkozása, ez a klubest sorozatot, és egy tehetségkutató elegyét nyújtó Vibe Changers egyfajta szerelemgyereke egy improvizációs koncertnek és open mic-estnek. Azaz a harmadik főszereplő te vagy, a közönség tagja – azok, akik érzik magukban a vibe-ot, hogy felmenjenek a színpadra és vibe-oljanak egy nagyot!

Ezen az estén ráadásul a Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával fogyatékosügyi tehetséggondozó program négy mentoráltja is fellép a programban. A Kovács testvérpár, Cintia és Dzenifer a Sötét éjjel című dalban megható történetüket mesélik el, hogyan sikerült kitörniük a szülői szorításból és vették végül kezükbe a sorsukat. Madaras Dorottya és Pintér Norbert a program alatt alkotótársakká váltak, közösen írták meg a Zálogház című dalt, melyben Dodo gyönyörű énekét Norbi gitáron kíséri.

Jegyárak: 2 500 forint

A Vibe Changers a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, azaz Budapest két legismertebb improvizációs csapatának szerelemgyereke. Egy improvizációs koncert és open mic-est egybekapcsolva. Az elmúlt időszakban már megmutatta magát a projekt, de a nyári, szabadtéri koncertek időszakában a Városligetbe a Magyar Zene Házának Szabadtéri színpadára költöznek.

Időpont: július 2., 20.00

Helyszín: Magyar Zene Háza (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)

