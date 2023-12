A fiú és a szürke gém - premier előtt

A fiú és a szürke gém

Az anyja után sóvárgó ifjú Mahito bemerészkedik egy világba, ahol az élők és a holtak együtt léteznek. Ezen a helyen megszűnik a halál, az élet pedig újraindul. Hayao Miyazaki (Chihiro szellemországban, A vándorló palota) legújabb animéje részben önéletrajzi ihletésű fantasy életről, halálról, alkotásról, és tisztelgés a barátság jelentősége előtt.

Fotó: facebook

"A Chihiro Szellemországban alkotójának új animációját, A fiú és a szürke gém című animét, már premier előtt vetítjük eredeti nyelven, magyar felirattal.

A filmet országszerte, premier előtt, december 28-tól vetítjük majd a Cinema City mozikban!

A New York-i Filmkritikusok Köre (New York Film Critics Circle) Hayao Miyazaki A fiú és a szürke gém című filmjét választotta 2023 legjobb animációs filmjének.

Negyedik alkalommal nyerte el Miyazaki-film az év legjobb animációja elismerést a New York-i Filmkritikusok Körétől, mely az Egyesült Államok legrégebbi filmkritikusi egyesülete. Korábban a Chihiro Szellemországban (Spirited Away), A vándorló palota (Howl's Moving Castle) és a Szél támad (The Wind Rises) című filmeket jutalmazták."

Időpont: december 23., 19.30

Helyszín: Cinema City Mammut (Budapest, Lövőház u., 1024)