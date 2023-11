Társasjáték cserebere - találj valami újat!

Hogyan fog működni ez az egész?

1. Ha tudsz, hozz magaddal legalább egy olyan társast, amire nincs szükséged. Fontos, hogy jó állapotú, modern társasjáték legyen. Nem baj, ha te nem szereted, az a fontos, hogy el tudd képzelni, hogy más imádná! Mi is fogunk hozni jópár olyat, amiből túl sok van, vagy amit szeretünk, de ilyen-olyan okból nem illik az eseményeinkre.

2. A cserebere alapja a ruhacserés alkalmakról ismert tokenrendszer lesz. Belépéskor mutasd meg a játékokat a nyulas pólós szervezőknek, akik a játékismeretük és a doboz állapota alapján eldöntik, hogy hány tokenre (0, 1, 2, 3 vagy 4) tudod beváltani őket.

Fotó: facebook.



3. Az így szerzett tokenekért ezután a mások (és általunk) hozott társasokból választhatsz magadnak. Minden ugyanannyi tokent ér majd, mint amennyiért beváltották őket.

4. Hogy senki se menjen haza üres kézzel, a fennmaradó tokeneket távozáskor be tudod váltani egy félárú 5 alkalmas Játszóház Projekt bérletre is.

Az utolsó órában a fennmaradó játékokat kevesebb tokenért is el lehet vinni.

A megmaradó játékok közül pár a Játszóház Projekt készletébe kerül, a többi társasjáték klubokban, gyermekotthonokban és adományboltokban talál majd új gazdára - egy játékot sem hagyunk egyedül!

Nincs felesleges játékod? Semmi gond! Gyere el, így is lesz lehetőséged társasokat szerezni!

Az elcserélt játékokat egyébként ki tudjátok próbálni egyből a helyszínen is!

Belépés: ingyenes, de lesz egy adományos persely, ha támogatnád az eseményt.

Időpont: november 8.

Helyszín: MANYI - Kulturális Műhely