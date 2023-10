Szubjektív – megnyílik Keleti Éva fotókiállítása

„Sok minden történt ezalatt az egy év alatt, de büszkén jelenthetem, itt vagyok, és itt vannak a képek is. Közel hetven fotó, több mint negyven személy. Azt gondolom, nem lehet okom panaszra. Miért Szubjektív lett a kiállítás címe? Két okból is. Régóta él bennem, hogy megvalósítsam: úgy fotózom le a szereplőimet, ahogy én látom őket, amit én gondolok róluk. Most jött el az ideje, hogy megvalósítsam ezt az álmom, talán most lettem elég bátor ahhoz, hogy megtegyem…” – fogalmazott Keleti Éva.

Időpont: október 5., 18.00

Helyszín: Eötvös u 10. Budapest, 1067

A kiállítás november 2-ig látogatható az Eötvös10 Művelődési Ház pincegalériájában, minden nap 10.00-18.00 között.

A kiállítás megtekintése ingyenes!