Parno Graszt koncert a Kobuciban

A Parno Graszt a koncertjeiken a semmihez sem fogható dinamikus előadásmódjukkal, a színpadról leáramló energiájukkal jellemzően szinte „felrobbantják a nézőteret”. Bejárták szinte az egész világot, koncerteztek Európa szinte összes, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban.

Fotó: facebook

A közel 30 éve létező banda igazán 2002-ben robbant be a köztudatba, amikor első lemezük, a „Rávágok a zongorára” az európai rádiók által összeállított World Music Chart Europe 7. helyére lőtte be magát, ezt a bravúrt sikerült 2019-ben megismételni, amikor is a „Már nem szédülök” című lemezüket a 3. helyre szavazták be a listára a világzenei rádiósok.

A kilenc fős zenekar, amelynek tagjai egy családot alkotnak – hiszen szegről-végről mindenki mindenkinek rokona – alapvetően autentikus cigányzenét játszik, de számtalan népszerű saját szerzeményük, illetve egyedi feldolgozásaik is vannak (Quimby, AC/DC stb. dalok). A banda 2016-ban bejutott „A Dal” Eurovizíós Dalfesztivál válogatójának döntőjébe, ami hozzásegítette őket, hogy nevük ma már nem csak külföldön, hanem Magyarországon is ismerősen csengjen a szélesebb közönség számára.

Jegyárak a koncert napján: 4500 forint

Időpont: október 5., 20.00

Helyszín: Kobuci Kert (Budapest, Fő tér 1, 1033)