Legendás és történelmi hősnők - Budapesti Klasszikus Film Maraton

Rövidfilmek a Jérôme Seydoux-Pathé Alapítvány gyűjteményéből.

Harcsa Veronika – ének

Fekete-Kovács Kornél – trombita

Gőz László – fúvós hangszerek

Lukács Miklós – cimbalom

A filmtörténet első harminc évében, amikor a filmek még hang nélkül peregtek a mozikban, Európa országaiban – köztük Magyarországon is – több száz játékfilm készült, ám ezeknek csupán kis része maradt fenn egészében vagy töredékes formában, hiszen sem a hangosfilmek gyors elterjedése, sem az archívumok hiánya nem kedvezett a műfaj fennmaradásának. A némafilmgyártás túlélőit azóta több intézményben keresik, gyűjtik és restaurálják, ami nemcsak a filmtörténeti kutatások elengedhetetlen része, hanem korunk művészeit is megihleti. Szeptember 13-án és 14-én a BMC is csatlakozik a Nemzeti Filmintézet Budapesti Klasszikus Film Maratonjához, amelynek keretében a közönség némafilmek és az élőzene dialógusának lehet tanúja.

A legendás Pathé filmstúdió hagyatékát gondozza a Jérôme Seydoux-Pathé Alapítvány, amelynek gyűjteményéből válogatott rövidfilmek fonódnak össze a műfaji határok nélkül értelmezett kortárs zenével. Hazánk legnépszerűbb és egyben külföldön is legelismertebb jazzénekesnője, a kortárs klasszikus zenében egyaránt jártas Harcsa Veronika varázslatos énekével, Fekete-Kovács Kornél, Gőz László és Lukács Miklós pedig egyszerre virtuóz, elmélyült és sokarcú játékával repíti egy addig ismeretlen világba a hallgatót, miközben a kép és zene párbeszédéből a nők hatalomátvételének drámája bontakozik ki.

Az esemény a Nemzeti Filmintézet és a Budapest Music Center közös programjaként valósul meg.

Jegyek: 2500 forint

Időpont: szeptember 13., 19.00