Barnaby Brown: így zenéltek 40 ezer éve

Barnaby Brown kísérleti régész, népzenekutató, zenész, a Skót Királyi Konzervatórium tanára, a zenetörténet egyik legizgalmasabb témájával érkezik a Magyar Zene Házába: a közönség az ókor hangszeres zenéjének újjáélesztésének lehet tanúja a különc muzsikus-tudós érdekfeszítő angol nyelvű narrációjával kísérve.

Az ókori világ kőkorszaki, mezopotámiai, egyiptomi, görög, római és kelta sípjai, „orgonái' vallási rítusokat, színházi előadásokat kísértek, hangjukra harcos királyokat temettek, harmóniát és emberfeletti fenségességet közvetítve a rajtuk játszott zenével. Brownt a leletek értelmezésében, a zenerekonstrukcióban többek között hebridai, walesi, szardíniai, hindusztáni és délkelet-ázsiai kalandjai is inspirálták.

Barnaby szenvedélye, hogy az ősi hangszereknek kortárs hangot adjon, eddig négy projektet eredményezett a Delphian Recordsnál: In Praise of Saint Columba: the sound world of the Celtic Church (2014), Spellweaving: ancient music from the Highlands of Scotland (2016), Set upon the Rood: new music for choir & ancient instruments (2017), és Apollo & Dionysus: sounds from Classical Antiquity (2018). Barnaby Brown emellett a felföldi skót dudajáték lejegyzés előtti, szájhagyományos korszakának legfőbb nemzetközi szakértője is. Barnaby Brown historikus zenei tudását egészen különleges, rendhagyó projektekben is viszonthallhatjuk: közreműködött az Assassin’s Creed Origins (2017) című, ókori Egyiptomban játszódó akciójáték zenéjében, és szerepelt a Netflix Outlaw King (2018) című filmjében, ahol egy hebridai zsoltárénekes papot alakít. A számára írt művek közé tartozik Sir James MacMillan Noli Pater (2015) és Dario Marianelli Il sogno di Marsia (2022) című műve. Stef Connerénekesnővel, a Lotos Lab projekt keretei között turnézik.

Időpont: szeptember 13.00, 19.00

Helyszín: Magyar Zene Háza